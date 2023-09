MYANMAR

L’insulina, farmaco fondamentale per la gestione del diabete, sta raggiungendo costi proibitivi in Myanmar a causa delle restrizioni alle importazioni imposte dalla giunta militare, che, a corto di liquidità, sta cercando di trattenere i pochi dollari che ha a disposizione nelle proprie casse. Un permesso di importazione che prima veniva ottenuto in due settimane, oggi ci mette due mesi per essere approvato, raccontano i farmacisti, causando gravi carenze di medicinali di base.

COREA DEL SUD

L’intelligenza artificiale di ChatGPT è arrivata nelle chiese evangeliche della Corea del Sud: Meadow è un’applicazione che suggerisce preghiere e versetti della Bibbia in base alle conversazioni che gli utenti intrattengono con il chatbot. Sviluppata dall’azienda sudcoreana Awake, è molto popolare tra i 20enni e 30enni protestanti. Ma non tutti la approvano: un professore dell’università di Chongshin sostiene di aver trovato “contenuti eretici in 10 sermoni” scritti dall’intelligenza artificiale.

GIAPPONE

L’86% dei comuni del Giappone sente il bisogno di aumentare la manodopera straniera. Il dato è emerso a seguito di un sondaggio di Kyodo News, che ha sottolineato la mancanza di lavoratori nell’agricoltura e in altri settori. L’84% dei governatori locali ha dichiarato di essere fortemente preoccupato per il declino della popolazione e la scomparsa della propria comunità, dato in aumento rispetto al 77% registrato nel 2015.

CINA

Una donna che tra il 1993 e il 1996 aveva rapito e trafficato 11 bambini è stata condannata alla pena di morte da un tribunale della provincia di Guizhou. Yu Huaying, che aveva già trascorso dei periodi in prigione tra il 2000 e il 2004, aveva lavorato in collaborazione con un altro uomo morto durante il processo giudiziario. Il caso è emerso dopo che una donna di 33 anni rapita da Yu ha ritrovato la propria famiglia biologica due anni fa e ha denunciato il fatto alla polizia.

SRI LANKA – INDIA

L’India ha vinto per l’ottava volta l’Asia Cup di cricket dopo aver battuto lo Sri Lanka in finale. Il torneo avrebbe dovuto inizialmente svolgersi in Pakistan, Paese in cui l’India non aveva intenzione di inviare la propria squadra. Per questa ragione lo Sri Lanka ha ospitato sette delle 11 partite, un evento che è riuscito a risollevare un po’ l’economia del Paese e lo spirito della popolazione locale, secondo le testimonianze.

TURCHIA – IRAQ

Un attacco di droni da parte della Turchia ha ucciso tre combattenti appartenenti alle YBS, le Unità di resistenza del Sinjar, una milizia curda che Ankara associa al PKK, considerata un’organizzazione terroristica. La Turchia effettua regolarmente attacchi aerei nel nord dell’Iraq e ha dozzine di avamposti sul territorio iracheno, ma negli ultimi giorni ha intensificato gli attacchi con i droni, colpendo le strade principali e aree vicine ai centri abitati.

UZBEKISTAN

Il presidente dell’amministrazione dei musulmani dell’Uzbekistan, il muftì Sheikh Nuriddin Khaliknazarov, ha espresso il suo parere negativo sull’uso del burqa in luoghi pubblici da parte delle donne, chiarendo che “l’islam non richiede obbligatoriamente alle donne la copertura totale del volto e l’obbligo di indossare vestiti neri, la nostra religione raccomanda di apparire in modo dignitoso e piacevole, rifuggendo dagli eccessi”.

RUSSIA – GIAPPONE

Il metropolita ortodosso russo Antonij (Sevrjuk), capo del dipartimento patriarcale per le relazioni esterne, ha effettuato una visita in Giappone, presiedendo una liturgia funebre commemorativa nel cimitero russo della città di Nagasaki, e anche presso il memoriale dei soldati e marinai caduti nella guerra russo-giapponese del 1904-1905, onorando infine i martiri cristiani giapponesi morti durante le persecuzioni del XVI secolo.