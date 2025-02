di Stefano Vecchia

Manila (AsiaNews) – L’assassinio di Israel Abas Angas - un docente di ingegneria della Notre Dame University, l’università cattolica della città di Cotabato, titolare di un'impresa di costruzioni - ha riacceso ieri i riflettori sulla violenza a Mindanao, evidenziando come dietro la facciata e le indicazioni ufficiali la violenza sia sempre pronta a emergere nel tormentato sud delle Filippine, dove appena cinque giorni fa sono state rinviate le elezioni previste per la piena autonomia di aree a forte presenza musulmana, tra cui Cotabato City.

Angas, docente nelle facoltà di Ingegneria e Studi informatici, stava recandosi all’ateneo quando in pieno giorno la sua auto è stata affiancata da una motocicletta con due uomini armati a bordo, fuggiti immediatamente dopo l’omicidio. Immediato l’avvio di una caccia all’uomo che con l’aiuto di una videocamera dell’area dell’agguato ha permesso di avere delle immagini dei presunti killer. Ignote restano però le ragioni del crimine, anche se quello di ieri è l’ennesimo atto di violenza che segna la regione di cui Cotabato, oltre 300mila abitanti, è la principale città. Tra gli ultimi, simile per le circostanze, quello di una dipendente della University of Southern Mindanao, Shiela Ramos Bautista, pure lei docente e di professione ingegnere, avvenuto il 30 dicembre nella città di Kidapawan. Di “atto di violenza che non rappresenta soltanto una perdita per la comunità accademica ma anche un’offesa alla santità della vita e ai valori di umanità a noi cari” ha parlato in un comunicato la Notre Dame University sottolineando anche come l’uccisione di Angas rappresenti “una perdita dolorosa sia per la comunità accademica, sia per la società”..

Senza puntare il dito verso possibili colpevoli, l’amministrazione dell’ateneo gestito dagli Oblati di Maria immacolata, nel ricordare la figura del docente e facendo le condoglianze alla famiglia, ha sollecitato le autorità a individuare e arrestare rapidamente i responsabili ma anche ad impegnarsi per impedire che questo fatto di sangue resti impunito. “Non lasciamo che diventi un altro caso irrisolto nella lista crescente di atti di violenza insensata nel nostro Paese. Chiediamo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti per partecipare alle indagini. Soltanto attraverso un’azione collettiva possiamo assicurarci che sia fatta giustizia e che in futuro queste atrocità possano essere prevenute”.

L’inclusione di Cotabato, 330mila abitanti, nel Bangsamoro Authonomous Region of Muslim Mindanao (Barmm), nata ufficialmente nel gennaio 2019 per garantire una pace duratura nell’estremo Sud dell’arcipelago filippino e lo sviluppo delle comunità musulmane locali, è stata oggetto di un percorso complesso che si è concretizzato solo nel 2023 con la sua definizione di “città autonoma” nel Barmm.