L’India dovrà affrontare le sfide del sovrappopolamento. Paesi come Giappone e Corea del Sud quelle opposte del calo degli abitanti. In Cina la popolazione inizierà a diminuire prima del 2025. Bassi tassi di fertilità anche a Singapore e in Thailandia.

Tokyo (AsiaNews) – In Asia è sempre più evidente una frattura tra Paesi giovani in crescita demografica e quelli che invecchiano e vedono la popolazione ridursi. L’età mediana in India è 27,9 anni, nelle Filippine è 24,7 e in Pakistan 20,4. Al contrario in Giappone è 48,7 anni e in Corea del Sud 43,9: una differenza che si è accentuata negli ultimi decenni.

A novembre la popolazione mondiale ha toccato gli otto miliardi, secondo stime delle Nazioni Unite: più della metà degli abitanti del globo vive in Asia. Oltre a Cina e India che hanno più di 1,4 miliardi di abitanti, altre cinque nazioni superano i 100 milioni: Indonesia con 276 milioni, Pakistan 236, Bangladesh 171, Giappone 124 e Filippine 116. Il Vietnam si avvicina con 98 milioni.

Stati come l’India, destinata a superare la Cina per numero di abitanti, devono affrontare grandi sfide. Secondo la Banca mondiale, per sostenere la crescita della popolazione Delhi dovrà investire nei prossimi 15 anni 840 miliardi di dollari in infrastrutture urbane. La crescente domanda interna di cibo potrebbe danneggiare i rapporti commerciali con gli altri Stati. Per quanto in espansione, l’economia nazionale non sembra poi in grado di assorbire tutti gli abitanti in età da lavoro.

Da parte sua il Giappone è alle prese con un drammatico calo delle nascite, accelerato anche dalla pandemia, che mette a rischio la sostenibilità del suo sistema socioeconomico. Come osservato da Nikkei Asia, già nel 2018 vi erano nel Paese 3,49 milioni di case abbandonate, soprattutto nelle spopolate aree rurali.

Non sono solo nipponici e sudcoreani ad avere problemi demografici in Asia. In Cina la popolazione inizierà a diminuire prima del 2025, mentre a Singapore e in Thailandia è in rapido invecchiamento.