di Lu Haitao

I membri del Parlamento cittadino grati a Xi Jinping per le sue “istruzioni”. In preparazione test di massa e strutture di quarantena. Veicoli per gli esami e operatori medici in arrivo dalla Cina continentale. Approccio sanitario nella città legato alla "correttezza politica" a livello statale.

Hong Kong (AsiaNews) – I contagi locali da Covid-19 hanno raggiunto ieri un livello record con 6.116 nuovi casi; più di altri 6mila risultano positivi preliminari. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato al governo di Hong Kong di "mobilitare tutte le forze disponibili" e "prendere tutte le misure necessarie" per controllare l'epidemia in corso. Di fronte alla variante Omicron, altamente contagiosa, finora le autorità cittadine non sono riuscite a sostenere la politica di quarantena dei pazienti diagnosticati e dei loro contatti stretti.

Xi ha incaricato anche il governo centrale di assistere quello di Hong Kong nella prevenzione dell'epidemia. Il vice premier Han Zheng, responsabile degli affari per l’ex colonia britannica, richiede alla confinante provincia del Guangdong di fornire i materiali necessari per contenere l’emergenza sanitaria.

Con una dichiarazione congiunta, i membri del Consiglio legislativo della città (Legco) hanno ringraziato Xi per il suo sostegno, sottolineando di credere che le “istruzioni” del presidente daranno fiducia alla popolazione. Il fronte pro-democrazia ha boicottato le elezioni legislative del 19 dicembre, e l'affluenza alle urne è crollata al minimo storico. In sostanza il campo pro-Pechino ha ottenuto tutti i seggi in palio.

Alcuni ospedali pubblici di Hong Kong hanno quasi raggiunto o superato la piena capacità. Gli esperti avvertono che il rapido aumento delle infezioni farà collassare il sistema sanitario. Al momento, alcuni ospedali sono sovraccarichi e i pazienti in attesa di ricovero sono sistemati in letti mobili sui marciapiedi esterni o in tende all’aperto.

Nel frattempo, i cittadini sono obbligati a lunghe code per fare i tamponi. Carrie Lam, capo dell’esecutivo cittadino, ha ribadito l’osservanza di una politica “zero Covid dinamica", in linea con quella di Pechino: la maggior parte dei Paesi del mondo ha adottato invece una strategia di coesistenza con il virus per i sintomi relativamente lievi di Omicron.

Il governo di Hong Kong ha chiesto aiuto a Pechino. In una riunione interna di alti funzionari della città, Lam ha detto che questa ondata dell'epidemia è oltre la capacità di gestione delle autorità locali. Secondo la leader cittadina, Hong Kong dovrebbe fare uso dell'esperienza dell’amministrazione centrale nella prevenzione delle epidemie, e nella gestione delle risorse umane e del materiale sanitario.

Il giornale filo-Pechino Wen Wei Pao scrive che le misure d’intervento includono l’invio dalla Cina continentale di reagenti per il rilevamento del Covid e strumentazione medica. Prevista anche assistenza nella creazione di strutture di quarantena, così come l’arrivo di specialisti nella prevenzione delle epidemie. Il resoconto evidenzia anche che è stato istituito un meccanismo di coordinamento per la prevenzione delle epidemie: comprende funzionari e specialisti del governo centrale, della provincia del Guangdong e di Hong Kong.

I media pro-Pechino a Hong Kong sostengono la politica sanitaria in vigore, mentre la proposta di seguire la coesistenza con il morbo polmonare è messa a tacere. Il segretario capo dell'Amministrazione cittadina, John Lee, e la segretaria per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan sono andati a Shenzhen (Guangdong) la settimana scorsa per chiedere aiuto. Veicoli per i test diagnostici e personale medico dalla Cina continentale sono arrivati a Hong Kong per aumentare la capacità di controllo e tracciamento (v. foto).

Notizie locali dicono che il governo di Hong Kong sta considerando la costruzione di strutture temporanee per scopi medici e di quarantena, simili a quelle adottate durante la fase iniziale dello scoppio del virus a Wuhan. Il portale online pro-Pechino HK01 ha riferito che i test con tampone per tutti i residenti, una popolazione di 7,5 milioni di persone, avranno luogo a marzo, e la polizia ha reclutato circa 1.000 agenti in pensione per gestire le strutture di quarantena. Milioni di campioni di tamponi saranno inviati nella Cina continentale per le analisi, il che solleva anche questioni di privacy.

Le autorità cinesi considerano un vanto la loro rigorosa politica di zero Covid e di rintracciamento dei contatti. A loro dire tale superiorità è evidente dal ridotto numero di infezioni. Secondo diversi osservatori, l’approccio sanitario di Hong Kong è legato alla "correttezza politica" a livello statale.