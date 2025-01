di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - Nello Sri Lanka nel 2024 vi sono state appena 228.091 nuovi nati. Una cifra che dimostra l'accenutarsi di una forte contrazione in un Paese che nel primo decennio degli anni Duemila faceva registrare ancora stabilmente un numero di nuovi nati superiore alle 350mila unità. A renderlo noto è stata la direttrice generale del Dipartimento di Popolazione e Statistiche Anoja Seneviratne intervenendo in un dibattito sul tema del declino demografico aperto in questi giorni nel Paese dal professor Deepal Perera, pediatra del Lady Ridgeway Hospital dello Sri Lanka.

“Il calo della popolazione pediatrica è dovuto principalmente alla migrazione di molti giovani, un numero significativo dei quali è riluttante a sposarsi o sceglie di non avere figli a causa dell'attuale crisi economica”, ha sostenuto Perera intervenendo a un dibattito di esperti sul tema “Delineare il futuro dello Sri Lanka”. Ha aggiunto che la popolazione infantile esistente deve anche essere protetta, poiché è vulnerabile a varie malattie trasmissibili o non trasmissibili, oltre che a problematiche psicologiche.

Il tasso di fertilità totale dello Sri Lanka, che nel 1953 era pari a 5,3 figli per donna, è sceso nel 2023 ad appena 1,97, cioè sotto il livello di sostituzione di 2,1 che i demografi ritengono sia quello necessario per mantenere una popolazione stabile. Secondo le proiezioni della “2022 Revision of World Population Prospects”, l'attuale tasso di crescita annuale della popolazione dello Sri Lanka, pari allo 0,35%, dovrebbe arrestarsi intorno al 2035 per cominciare poi a diminuire.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), il declino della fertilità si intreccia con l’altro cambiamento demografico: il rapido invecchiamento della popolazione. Entro il 2041, si prevede che un cittadino dello Sri Lanka su quattro avrà più di 60 anni.

Foto: Flickr / McCourtie/World Bank