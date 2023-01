di Melani Manel Perera

Il nunzio ha consegnato al ministero della Salute una donazione per gli ospedali per un valore di oltre 25mila euro. Attraverso Caritas Sri Lanka individuata una necessità particolarmente grave nel Paese in ginocchio per la crisi economica. Ogni anno 10.500 srilankesi muoiono per insufficienza renale senza poter ricevere cure adeguate.