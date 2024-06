Le notizie di oggi: riesplode la tensione in Nuova Caledonia dopo l'estradizione in Francia del leader indipendentista. Le vendite dei biglietti delle lotterie in Cina sono aumentate quasi del 20%. Il Dalai Lama negli Stati Uniti per un intervento chirurgico. Incontro tra Bahrein e Iran per riallacciare le relazioni diplomatiche.

RUSSIA

Nella Repubblica russa del Daghestan una serie di attacchi coordinati di milizie islamiste ha colpito ieri sera alcune chiese e una sinagoga, provocando la morte di almeno 15 persone tra cui agenti di polizia, un sacerdote ortodosso e alcuni civili. Gli attacchi hanno preso di mira le città di Derbent e Makhachkala in occasione della festa ortodossa della Pentecoste. Il Daghestan ha una lunga storia di attacchi di milizie messi in atto da milizie islamiste.

NUOVA CALEDONIA

Manifestanti a favore dell'indipendenza sono ornati a bruciare veicoli della polizia e a bloccare le strade in Nuova Caledonia, in seguito all'estradizione in Francia del leader della protesta Christian Tein. L'Alta Commissione francese a Noumea ha dichiarato che i manifestanti hanno incendiato il municipio del comune di Koumac e distrutto alcune aree a Paita. Le proteste sono iniziate a maggio dopo che la Francia ha votato l'approvazione di riforme per permettere di votare a migliaia di residenti francesi che vivono nel territorio da almeno 10 anni.

CINA

Nel primo trimestre, le vendite di tutti i tipi di lotterie nazionali hanno superato in Cina i 149,5 miliardi di yuan (20,6 miliardi di dollari), con un aumento del 19,7% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del ministero delle Finanze. In confronto, nel primo trimestre, le entrate del bilancio generale nazionale si sono attestate a 6,1 trilioni di yuan, con un calo del 2,3% rispetto all'anno precedente. Secondo molti osservatori l’incremento è dovuto al fatto che molti giovani cercano una scorciatoia per raggiungere la ricchezza nel contesto delle difficioltà della ripresa economica cinese post-pandemia.

TIBET-STATI UNITI

Il Dalai Lama è stato accolto nel New Jersey da migliaia di tibetani che cantavano e sventolavano bandiere al suo arrivo ieri negli Stati Uniti per un intervento al ginocchio. Si tratta del primo viaggio all’estero dal novembre 2018 del leader spiritual buddhista tibetano che vive in esilio a Dharamsala, nel nord dell'India.

COREA DEL SUD

Due grandi ospedali gestiti dall’amministrazione locale di Seoul hanno stimato in 90 miliardi di won (più di 60 milioni di euro) il danno economico provocato dal prolungato sciopero dei medici specializzandi se lo scontro non si risolverà entro la fine dell’anno. La protesta ha causato un calo di oltre il 20% nell'utilizzo dei letti, mentre il numero dei pazienti ambulatoriali è diminuito di oltre il 10%. Nonostante la forte opposizione dei medici, alla fine del mese scorso il governo ha confermato l’aumento delle quote di ammissione di circa 1.500 studenti per le scuole di medicina, la misura per cui da febbraio scioperano gli attuali specializzandi.

BAHREIN-IRAN

Il Bahrein e l'Iran hanno concordato di avviare colloqui volti a ripristinare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi, dopo un incontro tra i rispettivi ministri degli Esteri a Teheran, ha dichiarato il ministero degli Esteri del Bahrein. L'incontro ha avuto luogo domenica, durante la visita di al-Zayani in Iran, dove sta partecipando al vertice del Dialogo di cooperazione asiatica. Manama ha sospeso le relazioni con Teheran nel 2016 dopo le tensioni tra l'Arabia Saudita, alleata del Bahrein, e l'Iran.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan è iniziata la costruzione di una centrale ad energia atomica vicino al lago Tuzkan nella regione di Džizzak, a 55 km dal confine con il Kazakistan, sponsorizzata dalla russa Rosatom vicino a centri abitati per oltre 3 milioni di persone di Šimkent e della regione del Turkestan, un progetto in preparazione dal 2017.