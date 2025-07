di Melani Manel Perera

La Galamuduna Kanishta School, un istituto in una zona rurale con appena 21 studenti e un solo insegnante, ha ottenuto risultati straordinari all’ultimo esame nazionale. Janaka Dhanuddhara, preside e unico docente percorre chilometri a piedi per raggiungere la scuola, che non ha internet e pochi mezzi a disposizione. Un’ondata di solidarietà ha portato aiuti e i genitori chiedono maggiore sostegno per garantire un futuro ai giovani.

Colombo (Asia News) - La Galamuduna Kanishta School, una piccola scuola rurale incastonata nella catena montuosa del Knuckles, nel Distretto di Kandy, ha recentemente conquistato l'attenzione nazionale: i suoi studenti hanno ottenuto risultati eccezionali all'ultimo esame G.C.E. Ordinary Level (O/L), un diploma superiore che permette di accedere a un percorso professionale o di continuare con studi di livello avanzato. Un successo reso possibile dalla dedizione del preside e unico insegnante della scuola, Janaka Dhanuddhara.

Dei cinque studenti che lo scorso anno hanno affrontato l'esame O/L, ben quattro hanno superato la prova con risultati lodevoli. Janaka Dhanuddhara, che insegna tutte le materie dalla prima all'undicesima classe, è stato l'unica guida per questi ragazzi.

"I nostri studenti che hanno ottenuto i migliori risultati, tre ragazze e un ragazzo, si stanno preparando a proseguire gli studi," ha dichiarato Janaka Dhanuddhara ad AsiaNews. "Le ragazze si dedicheranno a materie artistiche, mentre il ragazzo studierà economia".

Gli studenti dovranno ora frequentare la Uda Wela Bandaranaike National School, a circa 15 chilometri di distanza. Questa distanza, unita alle difficoltà socio-economiche delle loro famiglie, potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

"Abbiamo bisogno di una soluzione concreta per la nostra scuola," ha sottolineato Dhanuddhara. "Prendendo atto di questo risultato degli studenti, le autorità del dipartimento dell'Istruzione dovrebbero prestare attenzione alla nostra scuola e offrire il loro aiuto per ciò di cui ha bisogno."

La Galamuduna Kanishta School, infatti, con i suoi 21 studenti (16 ragazze e 5 ragazzi), opera senza accesso a internet e gli studenti non hanno la possibilità di frequentare lezioni di recupero esterne. Per raggiungere la scuola gli alunni devono camminare per circa 10 chilometri attraverso sentieri frequentati anche da elefanti selvatici e poi percorrere un'ulteriore distanza con i mezzi pubblici.

Lo stesso Dhanuddhara, che risiede a Mihintale nella Provincia Centrale, ogni lunedì mattina percorre a piedi circa sei chilometri per raggiungere la scuola e vi rimane fino al venerdì, a causa dell'assenza di trasporti e servizi essenziali nella zona.

Nonostante queste difficoltà, però, la notizia degli ottimi risultati ha portato un'ondata di solidarietà. "Il nome della scuola è stato pubblicato sui media e la scuola è diventata famosa," ha spiegato Dhanuddhara. "Di conseguenza abbiamo ricevuto numerosi aiuti."

"Abbiamo ricevuto lavagne intelligenti e il necessario per gli studenti, come libri, penne, matite, zaini, scarpe, uniformi, ecc. Molte persone vogliono aiutarci”. Anche i genitori e gli abitanti del villaggio hanno espresso grande gioia per i risultati e ora sperano in un maggiore sostegno da parte delle autorità educative per migliorare la situazione della scuola.

Completamente dedito alla sua missione per l’insegnamento Dhanuddhara ha dichiarato: "Volevo che tutti questi studenti superassero l'esame O/L. Abbiamo solo bisogno della nostra determinazione e impegno, allora possiamo raggiungere il nostro obiettivo."

"Sono molto felice di questo risultato perché so cosa ci è voluto per raggiungerlo e quanti ostacoli, quante lotte ho dovuto affrontare per arrivare a questo punto, rendendo felici i miei studenti e i loro genitori".