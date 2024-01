A guidarla il presidente della Commissione per le relazioni esterne Le Hoai Trung. Nella nuova fase aperta dalla nomina del rappresentante permanente ad aprile si recherà ad Hanoi il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati ed entro fine anno anche il card. Parolin. Mons. Gallagher: "Il viaggio di Francesco in Vietnam? Penso che andrà, ma faremo le cose gradualmente".

Città del Vaticano (AsiaNews) - In un nuovo passo significativo nei rapporti tra la Santa Sede e Hanoi, papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano una delegazione del Partito comunista del Vietnam. E in aprile sarà il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati mons. Paul Richard Gallagher a recarsi ad Hanoi, per preparare una visita in Vietnam del segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, che avverrà entro la fine dell’anno.

Il gruppo di funzionari del Partito comunista vietnamita era guidato da Le Hoai Trung, un diplomatico esperto che è presidente della Commissione per le relazioni esterne. Pur non avendo la Santa Sede diffuso un comunicato, l’incontro è stato comunque segnalato tra le udienze di oggi di papa Francesco e un breve video mostra il pontefice intrattenersi con la delegazione e ricevere anche in dono un quadro dagli ospiti vietnamiti. È stato poi mons. Gallagher stesso - interpellato dai giornalisti a margine di un altro evento in Vaticano - a sottolineare l’importanza di questo incontro, esprimendo l'auspicio che possa portare ulteriori benefici alla vita delle comunità cattoliche vietnamite e annunciando il suo viaggio di aprile.

Da sottolineare anche il profilo del capo-delegazione: Le Hoai Tong - come responsabile delle relazione esterne del Partito - ha un ruolo di rilievo nella politica estera vietnamita. E dunque il faccia a faccia di oggi va ricollegato al percorso in atto verso l’obiettivo delle piene relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e Hanoi. Va infatti ricordato che quest’incontro segue la visita compiuta in Vaticano a luglio dal presidente vietnamita Vo Van Thuong, durante la quale è stato firmato l’accordo in forza del quale il 23 dicembre scorso papa Francesco ha potuto nominare per la prima volta un rappresentante pontificio ad Hanoi, mons. Marek Zalewski, che è anche nunzio apostolico a Singapore.

Mons. Gallagher ha parlato anche dell’invito a recarsi in Vietnam che il presidente Vo Van Thuong ha formulato ufficialmente in una lettera inviata al papa pochi giorni prima di Natale. “Faremo le cose gradualmente – ha detto il segretario per i rapporti con gli Stati -. La visita penso che ci sarà. Ma ci sono un paio di passi da fare prima che questo sia appropriato. Penso che il papa abbia voglia di andare - ha aggiunto - e certamente la comunità cattolica vuole tanto che il papa vada e pensa che sarebbe un messaggio molto bello per tutta la regione”. Il Vietnam, ha concluso, è un “Paese importante”, “una sorta di miracolo economico sotto molti aspetti”.