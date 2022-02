Le altre notizie del giorno: negato il visto a un professore americano assunto dall'Università di Hong Kong; a Tonga, rimasta isolata dalla pandemia, con gli aiuti umanitari è arrivato anche il covid; in Bangladesh il governo contro una ong sul trasferimento dei profughi rohingya su un'isola deserta; il Qatar effettuerà voli di evacuazione di stranieri dall'Afghanistan; a Idlib, in Siria, morti due bambini per il freddo.

INDIA

L’India avrà una propria criptovaluta entro la fine di quest’anno. Lo ha annunciato la ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman, aggiungendo che sarà inoltre prevista un’imposta del 30% sul reddito delle risorse digitali. L’annuncio rientra in una politica di demonetizzazione cominciata nel 2016. Questo mese la Cina ha sperimentato lo yuan digitale in occasione delle Olimpiadi invernali.

CINA

È iniziata oggi la staffetta della torcia olimpica nella sola Cina: più di 1.000 tedofori porteranno la fiamma attraverso aree di gara a Pechino e nella vicina città di Zhangjiakou, sede di eventi sportivi come lo sci di fondo e il salto con gli sci. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì sera.

HONG KONG

Un professore americano specializzato in diritti LGBTQ ha affermato che gli è stato negato il visto per insegnare all’Università di Hong Kong. Ryan Thoreson, che ha collaborato anche con Human Rights Watch, era stato assunto in qualità di esperto di diritti umani. Le autorità cittadine gli hanno negato l’ingresso senza specificare una motivazione.

BANGLADESH

Ieri le autorità del Bangladesh hanno respinto il rapporto dell’ong Fortify Rights secondo cui il governo costringe i rifugiati rohingya a trasferirsi da affollati campi profughi all’isola di Bhashan Char, nel Golfo di Bengala. Le accuse erano già state formulate in precedenza, quando sull’isola non era ancora presente il personale umanitario delle Nazioni unite. L’Unhcr ha firmato un memorandum con il governo del Bangladesh per la gestione dei profughi sull’isola, che è quasi deserta e soggetta a inondazioni.

TONGA

Gli aiuti umanitari arrivati sull'isola subito dopo l'eruzione vulcanica e lo tsunami hanno portato anche il coronavirus. Tonga, che era rimasta isolata dalla pandemia, sarà costretta a imporre un lockdown generalizzato. I primi due casi sono stati rilevati al porto ma gli esperti temono che la diffusione sia già iniziata. Anche se oltre l'80% della popolazione ha gà ricevuto la doppia dose di vaccino le limitate strutture sanitarie rendono l'isola particolarmente vulnerabile.

AFGHANISTAN – QATAR

Il ministro degli Esteri del Qatar e il governo talebano si sono accordati per evacuare i cittadini stranieri ancora presenti in Afghanistan con due voli a settimana da Kabul. I voli permetteranno il trasferimento non solo dei cittadini americani, ma anche dei cittadini di altre nazioni. Nel frattempo sono in corso colloqui riguardo un volo settimanale gestito da Ariana Airlines.

SIRIA

Almeno due bambini sono morti nel corso della notte nel campo profughi di Idlib a causa del freddo intenso. Dei due la bambina era nata senza complicanze una settimana prima. Nelle ultime due settimane il gelo ha colpito il nord-ovest della Siria, dove vivono oltre 4 milioni di sfollati siriani. Circa 1,7 milioni di questi sfollati interni vivono in tende dopo essere fuggiti dalle forze del presidente Bashar al-Assad.

KAZAKISTAN

Lo speaker del Mažilis, la camera bassa del parlamento del Kazakistan, Nurlan Nigmatulin, si è dimesso per lasciare il posto a Erlan Košanov, direttore dell’amministrazione presidenziale di Kasym-Žomart Tokaev. Ora entrambe le camere sono dirette da uomini dell’attuale presidente, al posto di quelli legati al predecessore Nursultan Nazarbaev.