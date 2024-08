Le notizie di oggi: Filippine, Usa, Canada e Australia avviano una due giorni di esercitazioni nel mar Cinese meridionale. Per il 2025 previste spese record per la difesa a Taiwan. Hamas nomina nuovo leader Yahya Sinwar. I cambiamenti climatici stravolgono anche le coltivazioni, in Corea del sud si diffondono piantagioni di banane e papaya.

BANGLADESH - INDIA

Delhi ha evacuato tutto il personale “non essenziale” e le famiglie dall’ambasciata e dai consolati indiani in Bangladesh, travolto da una grave crisi politica in seguito alle proteste degli studenti con la fuga di Sheikh Hasina. Intanto i leader dei manifestanti attendono per oggi la composizione del governo provvisorio, che sarà guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus che ha accettato ieri sera il mandato. In queste ore arriva infine la conferma di un ruolo di primo piano dei militari, che ha di fatto favorito la cacciata della premier decidendo di non intervenire nel fermare i dimostranti dopo una riunione fra il capo dell’esercito e i generali.

FILIPPINE

Filippine, Canada, Stati Uniti e Australia hanno iniziato oggi la loro prima due giorni di esercitazione militare congiunta nel mar Cinese Meridionale, per migliorare l’interazione fra forze armate. L’addestramento coinvolgerà unità navali e aeree ed è la prima fra i quattro Paesi. Essa segue quella della scorsa settimana fra Filippine-Giappone, sempre in chiave anti-Pechino.

TAIWAN - CINA

Il bilancio complessivo per la difesa a Taiwan è destinato a raggiungere un nuovo massimo di 19,74 miliardi di dollari nel 2025, nel novero delle politiche attuate da Taipei per contenere la pressione militare cinese e rafforzare la cooperazione con i partner democratici. Lo ha annunciato il presidente Lai Ching-te, confermando la linea dura contro Pechino che lo ha bollato come leader “separatista”.

ISRAELE - PALESTINA

Israele ha condotto una politica sistematica di abuso e tortura di prigionieri dall’inizio della guerra a Gaza, sottoponendo i detenuti palestinesi ad atti che vanno dalla violenza arbitraria a violenze sessuali. Lo denunciano gli attivisti di B’Tselem, nel rapporto “Benvenuti all’inferno”. Una “nuova politica” iniziata dopo il 7 ottobre sotto la guida del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir in tutte le carceri. Intanto Hamas ha nominato come nuovo leader Yahya Sinwar.

COREA DEL SUD

L’aumento delle temperature determina stravolgimenti nelle coltivazioni, con cambi radicali come sta avvenendo in Corea del sud. Le aree con colture subtropicali sono passate da circa 295 ettari (730 acri) nel 2021 a 3.306 ettari nel 2023, con 67 piantagioni di banane nel sud. Si aggiungono anche altri frutti tropicali come la papaya, con clima sempre più caldo e umido tutto l’anno.

RUSSIA - SIRIA

Il comitato investigativo della città siberiana di Tjumen ha arrestato due attivisti religiosi islamici, con l’accusa di giustificazione del terrorismo e preparazione attentati. Essi avrebbero reclutato negli ultimi anni una ventina di abitanti nei gruppi armati attivi in Siria, per partecipare alle attività terroristiche dell’Isis, per cui hanno organizzato anche raccolte fondi e appelli propagandistici.

TAGIKISTAN

Proseguono le discussioni sugli abiti delle donne, coinvolgendo autorità civili e religiose di tutte le regioni, per giungere alla nuova definizione del dress-code nel Paese. Ad agosto a Dušanbe si terrà una manifestazione in cui verranno mostrate “tutte le nuove specifiche d’abbigliamento”, come ha comunicato il capo del Comitato statale per le questioni di religione e regolazione delle tradizioni.