di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Il governo del Bangladesh ha deciso di bandire la Bangladesh Chhatra League (BCL), rispondendo alle pressioni del movimento studentesco che ha portato alle dimissioni dell’ex prima ministra Sheikh Hasina. Ieri sera il ministero degli Affari interni ha emesso un avviso ufficiale per sancire il divieto.

La decisione è giunta dopo una conferenza stampa tenuta da Hasnat Abdullah, coordinatore del movimento di protesta, che ha sollecitato il governo a intervenire entro 24 ore, in linea con le richieste del Comitato nazionale dei cittadini.

L’avviso ministeriale ha evidenziato il coinvolgimento della Chhatra League (una sezione giovanile dell'Awami League, partito dell’ex premier Hasina), in attività pericolose per la sicurezza pubblica, tra cui omicidi, estorsioni, manipolazione di appalti, aggressioni sessuali e altre forme di violenza. Negli ultimi 15 anni di governo dell’Awami League, alcuni membri della BCL sono stati coinvolti in atti di terrorismo.

Il documento ministeriale ha anche citato il ruolo della Chhatra League durante le manifestazioni iniziate il 15 luglio. Gli attacchi armati del gruppo durante le proteste hanno provocato la morte di numerosi studenti e civili, e anche dopo la caduta dell’esecutivo, l'organizzazione avrebbe proseguito con attività cospirative e terroristiche contro lo Stato, costringendo l’attuale governo ad interim, guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, a intervenire.

Durante la conferenza stampa, Hasnat Abdullah aveva lanciato un monito al governo tecnico del Bangladesh, sostenendo che un mancato intervento avrebbe portato a ulteriori disordini. "Chiediamo che il governo provvisorio bandisca immediatamente la Chhatra League come organizzazione terroristica. Abbiamo fissato una scadenza una settimana fa, e ora manca solo un giorno".

La Bangladesh Chhatra League nacque nel 1948, un anno prima dell'Awami League, con il nome di East Pakistan Muslim Chhatra League. Nei primi anni ebbe un ruolo chiave nella guerra d'indipendenza del Bangladesh, ma è poi stata travolta da una serie di accuse di reati gravi, tra cui omicidi, stupri e repressione violenta delle manifestazioni studentesche.

Nel 2019, sia il presidente che il segretario generale dell'organizzazione vennero rimossi per corruzione. Obaidul Quader, ex leader della Chhatra League e attuale segretario generale dell'Awami League, ha espresso rammarico per la situazione in cui verte l’organizzazione, affermando: "Non vogliamo una Chhatra League coinvolta in tali azioni."

Gli analisti ritengono che la Chhatra League abbia perso la sua autonomia e sia diventata un braccio dell'Awami League all’interno dei campus universitari durante il governo di Hasina. La BCL è percepita più come un'estensione dell'Awami League che come un'organizzazione studentesca indipendente.

Un problema significativo è stato l'assenza di elezioni regolari per la leadership. I consigli, che dovrebbero essere convocati ogni tre o quattro anni, si sono svolti sporadicamente e i leader scelti direttamente dal presidente dell'Awami League, rendendo l’organizzazione uno strumento del partito al potere e non più una rappresentanza degli studenti.

Nonostante le numerose accuse, il presidente della Chhatra League, Saddam Hossain, e il segretario generale, Sheikh Wali Asif Inan, hanno a lungo negato le violenze. In un comunicato stampa, hanno definito le accuse false e costruite e hanno difeso l'eredità dell'organizzazione, affermando: "Ogni angolo dei 56mila chilometri quadrati del Bangladesh è intriso del sangue sacro dei leader e attivisti della Chhatra League. Finché esisterà il Bangladesh, la Chhatra League rimarrà immortale e indistruttibile".