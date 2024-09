Le notizie di oggi: nuovi raid israeliani su obiettivi di Hezbollah in Libano dopo i missili su Haifa. Il Quad rafforza la cooperazione tra le guardie costriere nel Mar Cinese Meridionale. Stati Uniti restituiscono all'India reperti archeologici trafficati illegalmente. Allarme in Myanmar per l'esecuzione di 5 prigionieri politici che potrebbe avvenire domani.

SRI LANKA

È Anura Kumara Dissanayake, esponente del National People’s Power (NPP) di orientamento marxista, il vincitore delle elezioni presidenziali nello Sri Lanka. Ha vinto conteggiando anche le seconde scelte degli elettori, dopo che nessun candidato aveva ottenuto più del 50% dei voti totali al primo spoglio. Dissanayake aveva raggiunto il 42,31% mentre il suo rivale più vicino, il leader dell'opposizione Sajith Premadasa, ha ottenuto il 32,76%. Solo terzo il presidente uscente Wickremesinghe.

ISRAELE-LIBANO

L'esercito israeliano sta conducendo nuovi attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah in Libano, mentre gli attacchi reciproci tra le due parti continuano ad aumentare. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha intimato ai civili libanesi di allontanarsi dalle aree utilizzate dal gruppo sostenuto dall'Iran per scopi militari. Nel fine settimana, Hezbollah ha colpito in profondità in Israele, raggiungendo obiettivi nella città di Haifa.

USA-INDIA-GIAPPONE-AUSTRALIA

In un vertice del Quad presieduto da Joe Biden a Claymont nel Delaware, i leader di Australia, India, Giappone e Stati Uniti hanno deciso di ampliare le misure di sicurezza congiunte nelle acque asiatiche. Sono state annunciate per il prossimo anno operazioni con personale australiano, giapponese e indiano a bordo di una nave della guardia costiera statunitense. Pur avendo la Casa Bianca sostenuto che il vertice non era “rivolto ad altri Paesi”, si ritiene che le nuove iniziative mirino a inviare un messaggio a Pechino e rappresentino un ulteriore spostamento dell'enfasi delle attività del Quad verso le questioni di sicurezza nel Mar Cinese Meridionale.

INDIA-STATI UNITI

Durante la visita del primo ministro indiano Narendra Modi, gli Stati Uniti hanno consegnato all'India 297 reperti archeologici che erano stati contrabbandati fuori dal Paese. Si tratta di oggetti la cui datazione va dal dal 2000 a.C. al 1900 d.C., e provengono da varie regioni dell'India. La maggior parte è costituita da manufatti in terracotta provenienti dall'India orientale. Nel luglio 2024 l'India e gli Stati Uniti hanno firmato il loro primo “Accordo sui beni culturali” per prevenire e combattere il traffico illecito di antichità dall'India agli Stati Uniti.

MYANMAR

Gruppi per i diritti umani hanno lanciato l’allarme per la possibile esecuzione capitale di cinque prigionieri politici che la giunta militare del Myanmar si appresterebbe a compiere domani. I cinque, Kaung Pyae Sone Oo, Kyaw Win Soe, San Min Aung, Zayyar Phyo e Myat Phyo Pwint, sono stati condannati a morte da un tribunale speciale con l’accusa di aver sparato e ucciso un agente di polizia alla stazione Ahlone di Yangon il 14 agosto 2021.

RUSSIA-ASIA CENTRALE

Secondo le informazioni del ministero degli interni di Mosca, attualmente si trovano stabilmente in Russia quasi 4 milioni di cittadini dell’Asia centrale, 1,8 milioni dall’Uzbekistan, 1,2 milioni dal Tagikistan, 600mila dal Kazakistan, 262mila dal Kirghizistan e 92mila dal Turkmenistan, su una cifra complessiva di 6 milioni e 174 mila stranieri. A questi va aggiunto il flusso dei lavoratori migrant stagionali che nel 2023 ha raggiunto i 10 milioni di persone.

KIRGHIZISTAN-TAGIKISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha firmato il decreto che ridefinisce “le unità territoriali-amministrative delle regioni e città” del Paese, riguardanti la regione di Batken su cui si concentrano le trattative di frontiera con il Tagikistan, che predispone le città della zona alla definitiva demarcazione dei confini, approvato dal Žogorku Keneš in seduta riservata.