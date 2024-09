di Melani Manel Perera

Dopo la vittoria alle elezioni a Colombo tra le priorità del nuovo presidente le trattative con il Fondo monetario internazionale e l'impegno per un Paese che "abbracci le diversità". Dopo il giuramento della prima ministra Harini Amarasuriya, sciolto il Parlamento con le elezioni fissate per il 14 novembre.

Colombo (AsiaNews) - I piani per negoziare i criteri imposti dal Fondo monetario internazionale (FMI), l’impegno per il rispetto delle diversità - di etnia, religione, classe e casta - nel Paese, e la necessità di ricomporre il Parlamento (dove il JVP, partito di Dissanayake, aveva solo tre seggi), sono i temi principali affrontati da Anura Kumara Dissanayake nel discorso inaugurale da nono presidente dello Sri Lanka. Leader della coalizione di sinistra National People’s Power (NPP), ha prestato giuramento lunedì dopo la vittoria nelle elezioni presidenziali del fine settimana: è uscito vittorioso tra 38 candidati, ottenendo oltre 5,6 milioni di voti, pari al 42,3% dei voti. Martedì 24 settembre alla sua presenza ha prestato giuramento anche la nuova prima ministra, la parlamentare Harini Amarasuriya, mentre il giorno successivo i nove governatori e il nuovo gabinetto.

Nel suo discorso, Anura Kumara Dissanayake ha espresso profonda gratitudine ai cittadini dello Sri Lanka. “Uniamoci per creare un Paese prospero che abbracci la diversità”, ha esortato. “Puntiamo a costruire un Paese in cui la cittadinanza sia motivo di orgoglio per tutti”. Parlando a un pubblico eterogeneo, tra cui Maha Sangha e altri leader religiosi, ha infatti dedicato la sua vittoria a tutti i cittadini. “Onoriamo e ricordiamo gli uomini e le donne coraggiosi delle generazioni precedenti che si sono sacrificati”, ha detto, riconoscendo i sacrifici storici che hanno aperto la strada al presente. Ha poi affermato che l'attuale amministrazione è pronta ad assumersi la responsabilità pensando alla nazione come una squadra unita, determinata a soddisfare le aspettative del popolo. Durante la campagna elettorale aveva detto che avrebbe avviato un'indagine sugli attentati di Pasqua del 2019, proprio per fare luce sulle responsabilità del governo.

Illustrando i piani immediati per negoziare con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’obiettivo espresso è quello di stabilizzare l'economia e portare avanti gli sforzi di occuparsi del debito. Poi, motivato a eliminare i tratti negativi della pratica politica, Dissanayake ha evidenziato lo svolgimento pacifico delle recenti elezioni presidenziali come testimonianza della fiducia riposta nella sua amministrazione. Ha inoltre esortato tutti i cittadini, indipendentemente da etnia o religione, a unirsi sotto la bandiera dello Sri Lanka, promettendo riforme per un ambiente inclusivo. Affrontando l'importanza dell'identità nazionale, ha immaginato uno Sri Lanka in cui ogni cittadino sia orgoglioso della propria cittadinanza, affermando: “Miriamo a costruire un Paese in cui la cittadinanza sia fonte di orgoglio per tutti”.

Ha concluso il suo discorso sottolineando la necessità di un Parlamento che rifletta accuratamente la volontà popolare, annunciando lo scioglimento dell'attuale Parlamento e la nomina di un gabinetto in linea con le linee guida costituzionali. Anura Kumara Dissanayake ha notificato lo scioglimento del Parlamento dello Sri Lanka a partire dalla mezzanotte di martedì 24, al quale seguiranno le elezioni. L’iniziativa prevede la convocazione del nuovo Parlamento per il 21 novembre 2024 e fissa al 14 novembre 2024 la data per l'elezione dei nuovi parlamentari. Il periodo di candidatura andrà dal 4 ottobre alle ore 12 dell'11 ottobre 2024.