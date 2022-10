Le altre notizie del giorno: 72 i morti nelle Filippine per passaggio di una tempesta tropicale. Quasi il 90% dei taiwanesi contro le recenti parole di Xi Jinping sulla riunificazione. Il Giappone vuole acquistare missili d’attacco dagli Usa. L’India mette nel mirino Twitter dopo l’acquisizione di Elon Musk. L’Armenia disponibile al dialogo sui confini con l’Azerbaigian.

ISRAELE

L’ex premier Benjamin Netanyahu sarebbe a un seggio dall’avere la maggioranza alle elezioni generali della prossima settimana, le quinte in meno di quattro anni. Lo rivelano gli ultimi sondaggi. Le previsioni vedono il suo Likud ottenere 60 scranni in coalizione con altri tre partiti; 53 ne vincerebbe il blocco anti- Netanyahu e quattro la lista araba Hadash-Ta'al.

FILIPPINE

Sono finora 72 i morti nel Paese per il passaggio della tempesta tropicale Nalgae. Colpite soprattutto le aree sudorientali, con inondazioni e frane. Maguindanao è la provincia dove si registrano più vittime (67).

TAIWAN

Quasi il 90% dei taiwanesi respinge la dichiarazione di Xi Jinping secondo cui la Cina non rinuncerà mai all’uso della forza per la riconquistare l’isola. Più del 79% degli intervistati nell’indagine sono contro la formula “un Paese, due sistemi” proposta da Pechino (e già usata per Hong Kong e Macao).

GIAPPONE

Tokyo valuta la possibilità di acquistare missili da crociera Tomahawk dagli Usa. Servirebbero a rafforzare le capacità del Paese di colpire le basi nemiche in caso di risposta a un attacco (da Cina o Corea del Nord). La Costituzione pacifista nipponica limita l’uso delle armi offensive.

INDIA

Come già precisato dall’Unione europea per la propria legislazione, il governo indiano si aspetta che dopo l’acquisizione di Elon Musk Twitter rispetterà le nuove regole nazionali sulle piattaforme web. L’amministrazione Modi ha già chiesto al noto social network di prendere misure contro gli account che inneggiano a uno Stato Sikh indipendente.

RUSSIA

Il rabbino capo di Russia, Berl Lazar, ha criticato chiedendo chiarimenti ufficiali l’articolo del vice segretario del Consiglio di sicurezza Aleksej Pavlov su Argumenty i Fakty, in cui questi si scaglia contro i “culti neopagani” dell’Ucraina. Nella lista inserito anche il movimento chassidico di Chabad-Lubavitch, fatto che “offende la maggior parte degli ebrei di Russia”.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il premier armeno Nikol Pašinyan ha confermato la sua partecipazione all’incontro a Soči il 31 ottobre con il presidente azero Aliyev, su invito di Putin. Nel corso dell’anno i due si sono incontrati altre volte con la mediazione Ue. Si attende la conferma del leader azero per provare a risolvere annose questioni di confine tra Erevan e Baku.