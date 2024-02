Le notizie di oggi: in Russia oltre 400 i manifestanti arrestati per essere scesi in piazza in seguito alla morte di Naval’nyj. Un’indagine rivela che quasi il 70% dei 108 comuni costieri giapponesi a rischio tsunami, sarebbe impreparato ad affrontare la calamità. La polizia tiene con la forza fuori da New Delhi gli agricoltori in protesta. Tornato in libertà Thaksin Shinawatra. Dopo la Cop28 gli Emirati Arabi Uniti fanno il record di esportazioni non legate a beni petroliferi.

MYANMAR

Il Bangladesh ha completato il rimpatrio di 330 cittadini birmani, membri delle forze armate e della sicurezza delle frontiere, fuggiti dalla guerra nello stato di Rakhine. Tra i rimpatriati c'erano 302 membri della polizia di frontiera, quattro familiari, due soldati dell’esercito della giunta, 18 funzionari dell'immigrazione e quattro civili. In due tranche sono stati imbarcati da un molo a Inani nel Cox’s Bazar su una nave che ha fatto rotta in direzione Myanmar.

RUSSIA

Durante le manifestazioni di protesta per la morte di Naval’nyj di questi giorni sono state arrestate dalla polizia oltre 400 persone in varie città della Russia, soprattutto a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Khabarovsk, Voronež e Tomsk.

GIAPPONE

Quasi il 70% dei 108 comuni costieri giapponesi a rischio di essere coinvolti da un eventuale tsunami innescato da un terremoto, non ha mai condotto esercitazioni per gestire centri di evacuazione in inverno. L’indagine, che ha esaminato 108 comuni in sette prefetture da Chiba a Hokkaido, ha valutato la preparazione in caso di uno tsunami causato da un terremoto nelle fosse marittime del Giappone e di Chishima nell’Oceano Pacifico e ha rivelato ritardi e impreparazione nell’attuazione delle misure per affrontare il freddo dei rifugi.

INDIA

Gli agricoltori indiani decideranno nei prossimi due giorni se continuare o meno la loro protesta, dopo che il governo ha offerto sostegni garantiti ai produttori di legumi, mais e cotone nel tentativo di sbloccare la situazione molto tesa, come ha detto il ministro del Commercio Piyush Goyal dopo una settimana di scontri con le forze di polizia che tengono gli agricoltori fuori dalla capitale con la forza. Domenica si è tenuta un’altra maratona di colloqui con i sindacati che chiedevano un prezzo minimo per i loro prodotti.

THAILANDIA

L'ex primo ministro miliardario thailandese Thaksin Shinawatra è stato rilasciato domenica sulla parola dopo sei mesi di detenzione, scontati in ospedale. Quindi anni fa era andato in autoesilio in seguito al rovesciamento del suo governo da parte di un colpo di stato militare e per evitare il carcere per abuso di potere. Accuse che secondo lui erano state inventate. Al magnate oggi 74enne, il cui partito "di famiglia” è tornato al potere, è stata concessa la libertà condizionale dal re.

UZBEKISTAN

Le autorità dell’Uzbekistan, con una decisione del parlamento di Taškent, hanno deciso di aderire alle sanzioni internazionali contro la Russia, che riguardano ormai oltre 11 mila cittadini e compagnie russe, proibendo alle banche locali ogni operazione con coloro che sono segnati nella “lista nera”, per evitare sanzioni secondarie come già avvenuto in altri Paesi.

EMIRATI ARABI UNITI

Il commercio non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto il record di 3,5 trilioni di dirham (952,93 miliardi di dollari) nel 2023, ha detto il primo ministro Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Il commercio di beni non petroliferi è aumentato del 12,6% rispetto al 2022, mentre le esportazioni di servizi hanno superato 1 trilione di dirham stabilendo un nuovo record. Effetto diretto dell’aver ospitato la Cop28, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, tenutasi a Dubai a fine 2023 e che ha portato a un accordo che riconosce per la prima volta la necessità di una transizione totale dai combustibili fossili.

CINA

L’aereo civile C919 a fusoliera stretta prodotto dalla Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) ha effettuato il suo primo volo fuori dal territorio cinese, diretto al Singapore Airshow di domenica. La Cina ha investito molto nel tentativo di spezzare il duopolio dei produttori di aerei occidentali dominanti sul mercato globale dei passeggeri: Airbus e Boeing. La “sfida” non si ferma qui visto che Comac investirà decine di miliardi di yuan nei prossimi 3-5 anni per espandere la capacità produttiva del C919 e venderli a diverse compagnie aeree, secondo quanto riportato dai media cinesi.