Con la possibilità di voto anticipati nelle giornate di oggi e domani si sono aperti i seggi per la consultazione del 3 giugno, primo banco di prova per il presidente eletto un anno fa dopo il tentativo di Yoon di imporre la legge marziale. Nella capitale il sindaco conservatore uscente Oh cerca il quinto mandato, ma è incalzato dallo sfidante Chong. La questione della casa al centro della campagna elettorale.

Seoul (AsiaNews) – Sono iniziate oggi in Corea del Sud le operazioni di voto anticipato per le elezioni amministrative e quelle suppletive per l’assegnazione di 16 seggi del parlamento, fissate per la giornata del 3 giugno. La legge coreana permette a chi lo desidera di anticipare l’espressione del proprio voto in seggi dedicati, facoltà che lo stesso presidente Lee Jae Myung e molti altri leader politici locali hanno voluto esercitare. Questa tornata amministrativa è molto attesa; si tratta infatti del primo appuntamento elettorale a un anno esatto dal voto che nel 2025 segnò la netta sconfitta del People’s Power Party (PPP), il partito conservatore punito dall’elettorato dopo il tentativo di imporre la legge marziale che aveva portato alla destituzione e al processo l’ex presidente Yoon Suk Yeol.

Per il Partito Democratico di Lee si tratta dunque di un test dopo un anno di governo, oltre che di un’occasione per allargare il proprio consenso all’interno delle amministrazioni locali. Il PPP controllava infatti attualmente 12 dei 16 governi locali della Corea del Sud, ma sembra improbabile che possa ripetere questo risultato anche per le profonde divisioni interne. L’attuale leadership del partito sostiene infatti ancora Yoon, mentre l’ex leader Han Dong-hoon, che si oppose alla legge marziale, è stato espulso. Si è candidato, però, al parlamento come indipendente nel distretto Buk-A di Busan, in uno sei seggi in palio nelle elezioni suppletive, e affronterà i candidati di entrambi gli schieramenti in una contesa a tre.

Il partito Democratico ha dalla sua il 64% di giudizi positivi sul presidente Lee registrati da un recente sondaggio di Gallup Korea. Una posizione rafforzata in questi mesi dal boom economico guidato dalla domanda globale di microchip, ma anche dall’apprezzamento della risposta offerta alla crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente; anche se i conservatori lo accusano di usare tribunali e parlamento per proteggersi dai propri procedimenti penali.

I riflettori di questa tornata elettorale sono puntati soprattutto sulla corsa molto incerta per la guida della metropoli di Seoul, dove il sindaco uscente Oh Se-hoon, esponente del PPP, cerca il suo quinto mandato affrontando Chong Won-o dei Democratici. Entrambi i candidati hanno posto la questione abitativa al centro della loro campagna, puntando all’espansione dell’offerta di alloggi. Oh propone un approccio maggiormente orientato al mercato con la costruzione di 310.000 case tramite progetti privati di riqualificazione e ricostruzione, oltre a 80.000 unità pubbliche. Chong sostiene invece un approccio più bilanciato, promettendo oltre 300.000 abitazioni suddivise tra pubblico e privato, sottolineando l’importanza di uno sforzo congiunto dei due settori.

Sui trasporti pubblici, Oh intende introdurre un sistema wireless per mantenere correttamente la distanza tra i treni della metropolitana, riducendo i tempi di attesa, e ampliare l’uso della Climate Card, l'abbonamento mensile di Seoul alle linee GTX-A e Shinbundang. Chong, invece, punta a servizi più accessibili nelle aree poco servite, introducendo autobus navetta e corse notturne parallele ai percorsi della metropolitana, garantendo così la mobilità anche dopo la chiusura dei treni. Entrambi vantano lunga esperienza politica: Oh è stato sindaco dal 2006 al 2011 e di nuovo dal 2021, mentre Chong ha guidato il distretto di Seongdong dal 2014 a marzo 2026.

Anche in altre città, i candidati hanno carriere politiche consolidate. A Daegu, l’ex primo ministro dei Democratici Kim Boo-kyum, si scontra con Choo Kyung-ho, ex vice premier e ministro delle finanze sotto l’amministrazione conservatrice di Yoon. A Busan, il sindaco uscente Park Heong-joon, PPP, cerca il terzo mandato contro Chun Jae-soo, ex ministro e parlamentare per tre mandati per i Democratici.

Le elezioni per il governatorato della provincia di Gyeonggi, la più popolosa del Paese con circa 14 milioni di abitanti, vedono scontrarsi la deputata dei Democratici Choo Mi-ae e la candidata del PPP Yang Hyang-ja, ex dirigente di Samsung Electronics. La competizione a Gyeonggi è l’unica di quest’anno che vede confrontarsi due donne per entrambi i principali partiti.