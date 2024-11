Goa (AsiaNews) - Una delegazione di nove rappresentanti del Vaticano è in queste ore a Goa alla decennale esposizione delle reliquie di San Francesco Saverio, iniziata la scorsa settimana. A guidarla è l'arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, insieme a due dei presuli che papa Francesco creerà cardinali nel concistoro del 7 dicembre: il vescovo indiano George Koovakad, coordinatore dei viaggi apostolici, e l’arcivescovo lituano Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica romana di Santa Maria Maggiore.

Mons. Peña Parra, ha espresso la sua gioia per questa ricorrenza che fino al prossimo 5 gennaio richiamerà a Goa milioni di pellegrini. “Vi porto la benedizione e i saluti di papa Francesco - ha detto -. Quando l'ho incontrato, mi ha chiesto di salutare voi, la Chiesa e il governo”. Riferendosi alla presenza del cardinale designato Koovakad ha aggiunto: “Siamo felici che il Santo Padre abbia l'India nel suo cuore. Ha l'Asia nel suo cuore. Sappiamo che il futuro del mondo e il futuro della Chiesa passano attraverso l'India, attraverso l'Asia e queste persone”.

Quanto al messaggio che l’esposizione trasmette, mons. Peña Parra ha spiegato che “amare Dio significa amare gli altri”. Ricordando poi l’inestimabile eredità dell’apostolato di san Francesco Saverio ha osservato quanto la sua testimonianza rimanga viva sia a Goa sia in tutta l’Asia.

Accompagnata dall’arcivescovo di Goa e Darman, il card. Filipe Neri Ferrão, e dal vescovo ausiliare mons. Simião Purificação Fernandes, la delegazione vaticana è stata ricevuta anche dal governatore P. S. Sreedharan Pillai, che ha sottolineando l'armoniosa collaborazione tra il governo e la Chiesa nell'organizzazione dell'evento. In questo momento del mondo - ha detto il sostituto della Segreteria di Stato vaticana - è “necessario rafforzare il dialogo e investire nella comunicazione tra le comunità. Le autorità e la Chiesa devono sforzarsi di parlare tra loro e questo è il modo migliore per unire il popolo e il Paese”.

Da parte sua il governatore di Goa Pillai ha lodato il ruolo svolto dalla Chiesa nel settore dell'istruzione. “Ho studiato in una scuola cristiana in Kerala - ha ricordato -. Posso dire che se il Kerala è uno Stato che ha raggiunto il 100% di alfabetizzazione in India è soprattutto grazie al contributo offerto dai missionari e dalle scuole cristiane”.