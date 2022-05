Le altre notizie del giorno: nuovo missile lanciato da Pyongyang mentre Yoon condiziona a risultati concreti eventuali vertici con Kim. In Cina cresce al 16% la disoccupazione giovanile. Israele pronta ad approvare 4000 nuovi insediamenti a un mese dal viaggio di Biden.Uccisi tre cittadini kirghizi che avevano sconfinato in Uzbekistan per raccogliere materiali per lavori agricoli.

FILIPPINE

Nella campagna elettorale per le elezioni di lunedì 9 maggio nelle Filippine Leni Robredo – la sfidante di Ferdinand Bongbong Marcos Jr nella corsa alla presidenza – terrà il comizio conclusivo a Manila all’incrocio tra Ayala Avenue e Makati Avenue, il luogo dove nel 1983 furono arrestati quanti protestavano contro il padre dell’attuale candidato, il dittatore Ferdinand Marcos, dopo l’assassinio del suo principale oppositore Benigno “Ninoy” Aquino

COREA DEL SUD

Il neo presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol – il cui insediamento è in programma martedì 10 maggio – ha dichiarato di essere disposto a incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un “solo quando un vertice potrà produrre risultati tangibili sulla denuclearizzazione del Nord o scambi al confine”. Intanto stamattina Seoul ha segnalato il lancio di un nuovo dispositivo a corto raggio dalla Corea del Nord, probabilmente un altro missile balistico lanciato da un sottomarino. L’ordigno - il quindicesimo da gennaio - è finito in mare.

CINA

Sono i giovani a pagare il prezzo del rallentamento dell’economia in Cina. Nel 2022 il Paese toccherà la cifra record di 10,76 milioni di diplomati che escono dal sistema scolastico, ma con meno prospettive di lavoro rispetto agli anni scorsi. Il tasso di disoccupazione tra i giovani tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto il 16% a marzo e potrebbe toccare il 20% in estate.

RUSSIA

L’esportazione di carbone russo in tutto il mondo a marzo è diminuita del 5%, a causa della guerra in Ucraina. In Europa è crollata di oltre la metà, eppure i prezzi del carbone sono aumentati del triplo, a causa dell’embargo occidentale e del mancato soccorso asiatico, che non ha aumentato le sue importazioni dalla Russia.

KIRGHIZISTAN-UZBEKISTAN

Si è verificato un incidente con conflitto armato alla frontiera tra Kirghizistan e Uzbekistan, nella regione di Džalal-Abad. Le guardie uzbeke hanno aperto il fuoco contro tre cittadini kirghisi, un padre e i suoi due figli, che sono poi morti all’arrivo in ospedale, pare per sconfinamento illecito a scopo di raccogliere minerali per lavori agricoli.

ISRAELE

Israele è pronto ad approvare nei prossimi giorni piani per quasi 4.000 nuove unità abitative negli insediamenti in Cisgiordania. Si tratterebbe del blocco più ingente di nuove costruzioni dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti è atteso nel prossimo mese in Israele