BANGLADESH

Almeno otto persone di etnia rohingya, tra cui alcuni bambini, sono morte oggi a causa delle frane nei campi profughi di Cox’s Bazar, che ospitano 1,2 milioni di persone. La maggior parte delle famiglie vive in rifugi improvvisati fatti di bambù e teli di plastica su ripidi pendii deforestati, soggetti alle frane durante la stagione dei monsoni.

FILIPPINE

Inizia oggi il processo per impeachment della vice presidente Sara Duterte, un procedimento che deciderà se la figlia dell’ex presidente potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028. Non è ancora chiaro quanto durerà il processo. Per una condanna sono necessari i voti di almeno 16 dei 24 membri del Senato.

INDIA

Per ridurre la spesa sulle importazioni di petrolio, l’India ha deciso di miscelare la benzina con il 20% di etanolo prodotto dalla canna da zucchero. Una decisione, quella di puntare sempre di più sui biocarburanti, che sta trasformando il settore e il lavoro degli zuccherifici: il governo ha infatti vietato le esportazioni di zucchero fino al 30 settembre. L’India era seconda al mondo per esportazioni di zucchero dopo il Brasile, mentre ora si trova al settimo posto.

CINA

Oltre il 95% delle nuove miniserie cinesi prodotte nel primo trimestre del 2026 sono state generate dall’intelligenza artificiale, rispetto a una percentuale pressoché nulla un anno prima. Il settore cinematografico in Cina ora richiede competenze nuove ai cineasti: al Festival Internazionale del Cinema di Shanghai che si è svolto alla fine di giugno, è stato il programma AI Backlot, che permette di lavorare con gli sviluppatori di intelligenza artificiale per produrre un cortometraggio generato dall’AI nell’arco di un mese.

TURCHIA

Le autorità turche hanno arrestato più di 100 persone che hanno preso parte a una marcia di protesta contro la NATO organizzata dal Partito comunista (TKP). Domani e mercoledì Ankara ospiterà i leader di 32 Paesi alleati, ma anche a Istanbul ci sono state manifestazioni. Il governo non ha rilasciato commenti immediati sulle proteste o sugli arresti. Il mese scorso le autorità, che hanno dichiarato di aver condotto operazioni anti-terrorismo, hanno arrestato 103 persone ad Ankara.

RUSSIA – UCRAINA

Nelle prime ore del mattino la Russia ha lanciato missili e droni contro Kiev, uccidendo almeno 10 persone. Altre 46 persone sono rimaste ferite. Si tratta di civili ch esi trovavano in edifici residenziali. Intanto, in una sola settimana, la fiducia nel presidente russo Vladimir Putin è calata di 3,4 punti percentuali, mentre l'approvazione del suo operato è diminuita del 3,5%. Come risulta da uno studio del centro statale Vitsom, un calo a un ritmo così rapido che non si era visto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, e il suo indice di gradimento non aveva subito un calo così repentino dal 2024. Il 73% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia nel dittatore russo, mentre il 22,1% ha espresso sfiducia, rispetto al 76,7% e al 18,8% della settimana precedente.

GEORGIA

La città di Batumi sul mar Nero, il principale porto e sito turistico della Georgia, si appresta a realizzare uno dei più grandi progetti infrastrutturali degli ultimi anni: il fondo per lo Sviluppo Municipale ha indetto una gara d'appalto da 5,5 milioni di lari (poco meno di 2 milioni di euro) per un progetto che trasformerà completamente la principale area costiera della città, con la costruzione di un nuovo ponte pedonale sul fiume Čorokhi e una completa ricostruzione dell'intero lungomare, dalla parte storica alle moderne zone costiere.