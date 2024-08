Le notizie di oggi: il premier annulla viaggio in Asia centrale, fra i giapponesi aumentano i timori del “mega terremoto”. Il regime birmano impedisce ai giovani di migrare per lavoro. Miliziani attaccano avamposto dell’esercito nel nord-ovest del Pakistan, sette morti. Panipak Wongpattanakit prima sportiva thai a vincere due ori alle olimpiadi. Dal papa un messaggio di speranza al popolo cinese.

ISRAELE - PALESTINA

Sarebbero oltre 100 le vittime (e decine i feriti) dell’attacco israeliano di oggi nei pressi della scuola al-Tabaìeen, a Gaza City. Lo denunciano le autorità palestinesi, affermando che l’edificio era usato come rifugio dai civili e il raid ha colpito durante le preghiere del mattino. L’esercito (Idf) conferma l’operazione, precisando però di aver centrato una struttura usata come nascondiglio dai terroristi di Hamas, che smentisce.

GIAPPONE

Il premier Fumio Kishida ha annullato un viaggio di quattro giorni in Asia centrale dopo che i sismologi del Paese hanno avvertito del potenziale arrivo di un “mega terremoto”. L’allerta dell’Agenzia meteorologica giapponese segue la potente scossa di magnitudo 7,1 dell’8 agosto nel sud con 14 feriti, rallentamenti alla circolazione ferroviaria e controlli alle centrali nucleari. Oggi nuova scossa di magnitudo 6,8 nel nord.

VATICANO - CINA

Francesco lancia un messaggio di speranza al popolo cinese, maestro di speranza. In una intervista alla Provincia cinese della Compagnia di Gesù, il pontefice afferma che quello della Cina è “un grande popolo” che “non deve sprecare il suo patrimonio” e “deve portare avanti con pazienza la sua eredità”. Il papa ha inoltre confermato il desiderio di recarsi nel Paese e pregare al santuario di Sheshan intitolato alla Beata Vergine Maria Aiuto dei cristiani.

MYANMAR

Le autorità golpiste impediscono ai giovani che vogliono ottenere un lavoro all’estero di lasciare il Paese, bloccandoli all’aeroporto internazionale di Yangon. La nuova misura è uno dei metodi usati dal regime per controllare il numero di cittadini che vogliono fuggire per la guerra civile, la recessione economica e la coscrizione militare. Gli uomini di età compresa tra 18 e 35 anni e donne di età compresa tra 18 e 27 anni devono servire un minimo di due anni nell'esercito.

PAKISTAN

Un gruppo di miliziani ha attaccato tre avamposti dell’esercito nel nord-ovest, al confine con l’Afghanistan, innescando scontri a fuoco in cui sono morti tre soldati e quattro assalitori. Area dell’assalto la valle di Tirah, provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove era in atto una operazione di pattugliamento in chiave anti-terrorismo. A rivendicare l’operazione il gruppo Gul Bahadur, fazione separatista del Tehrik-e Taliban Pakistan.

THAILANDIA

Panipak Wongpattanakit ha scritto la storia alle Olimpiadi di Parigi, diventando la prima sportiva thai a vincere due medaglie d’oro bissando il titolo già conquistato a Tokyo nella categoria pesi mosca femminile di taekwondo, battendo in finale la cinese Guo Qing. In una conferenza stampa dopo la cerimonia delle medaglie, la Panipak ha confermato le voci secondo cui si sarebbe ritirata.

RUSSIA - ISLAM

A San Pietroburgo una ragazza di 22 anni è stata arrestata per vilipendio dei sentimenti religiosi dei credenti, per delle scritte richiamanti il Corano con vernice spray sulle mura della chiesa ortodossa della beata Ksenja Peterburgskaja. In particolare la scritta “Ajat 9:52” che richiama un passo sulla lotta ai miscredenti nei “mesi proibiti”, per costringerli alla vera fede.

TURKMENISTAN

Dopo anni di denunce e proteste, finalmente in Turkmenistan è stata proibita per legge la partecipazione forzata dei minorenni al raccolto del cotone. Una decisione del ministero del Lavoro registrata anche da quello della Giustizia, con la disposizione di una serie di controlli da parte delle strutture di difesa sociale, che si spera possano essere efficaci fin da subito.