Le notizie di oggi: i talebani afghani hanno avviato una campagna nazionale anti-polio. Tribunale Usa condanna studente cinese al carcere per minacce stalking verso una connazionale promotrice di campagne “pro-democrazia”. Vittime e nuove chiusure di scuole per l’ondata di calore in India e Bangladesh. Altri due anni di pena per attivista thai in prigione per lesa maestà.

GAZA - EGITTO

Hamas sta preparando la risposta all’offerta di tregua di almeno 40 giorni a Gaza proposta da Israele e consegnata dai mediatori egiziani al Cairo, in risposta al rilascio di decine di ostaggi ancora nelle mani dei miliziani che controllano la Striscia. Una fonte assicura che una decisione verrà presa “il più rapidamente possibile” dai leader del gruppo in Qatar. Intanto Israele ha approvato il piano per l’invasione a Rafah, mentre almeno cinque nazioni europee sono pronte a riconoscere lo Stato palestinese.

AFGHANISTAN

I talebani afghani hanno avviato una campagna di vaccinazione nazionale contro la polio, della durata di quattro giorni, in 31 delle 34 province del Paese. Le restanti tre verranno immunizzate in un secondo momento a causa del maltempo. I bambini riceveranno anche dosi di vitamina A per aumentare le difese immunitarie. Afghanistan e Pakistan, dove in passato i talebani hanno attaccato le campagne di vaccinazione, sono le uniche due nazioni in cui la polio non è stata sradicata.

CINA - STATI UNITI

Un tribunale degli Stati Uniti ha condannato a nove mesi di carcere uno studente cinese del Berklee College of Music per aver promosso “una campagna di stalking e minacce” contro una connazionale promotrice di una campagna pro “libertà e democrazia” in Cina. Wu Xiaolei, 26 anni, sarà anche soggetto a tre anni di libertà vigilata. Aveva minacciato di “tagliarle le mani”.

INDIA - BANGLADESH

Sono almeno due le vittime nel Kerala, sud dell’India, dell’ondata di calore che si è abbattuta in questi giorni in diversi Paesi dell’Asia del sud e del Sud-est, facendo scattare l’allarme per la salute pubblica della popolazione. Le temperature sono di oltre 5 gradi superiori alla media del periodo. Nel vicino Bangladesh dopo una sola giornata di lezioni chiudono di nuovo le scuole.

THAILANDIA

Arnon Nampa, 39enne attivista e avvocato pro-diritti umani in carcere per lesa maestà, dovrà scontare altri due anni e 20 giorni di prigione per “insulto alla monarchia” in riferimento a un discorso durante le proteste di piazza del 2021. Egli era già stato condannato a otto anni per quanto affermato durante una manifestazione politica del 2020 e un post sui social dell’anno successivo.

STATI UNITI - LAOS

Il vincitore della lotteria da 1,3 miliardi di dollari in palio questo mese nell'Oregon è un immigrato del Laos, in cura da otto anni per un tumore e che la scorsa settimana si è sottoposto all’ultima dose di chemioterapia. Cheng “Charlie” Saephan, 46 anni di Portland, e la moglie prenderanno metà della somma, dividendo il rimanente fra un amico e gli abitanti del sobborgo in cui vive. Nato in Laos dal gruppo etnico Iu Mien e trasferito da piccolo in Thailandia, nel 1994 è immigrato negli Stati Uniti.

RUSSIA

Alla fine dell’anno scolastico verrà chiuso d’ufficio il liceo privato indipendente NovoColledge di Novosibirsk, insieme alla scuola elementare e media collegata e l’istituto per lo studio delle lingue straniere. Secondo il fondatore Sergej Černyšov era “l’unico istituto formativo in Russia che non ha mai fatto propaganda”, mentre le altre scuole collaborano alla “normalizzazione della guerra”.

TAGIKISTAN

Il ministero degli Esteri del Tagikistan ha diffuso una protesta per le azioni contro i migranti tagichi, trattenuti a migliaia negli aeroporti russi mentre cercano di entrare legittimamente nel Paese, in condizioni difficili senza osservare le minime norme sanitarie e senza garantire cibo e bevande. Tra questi vi sono anche molti studenti che tornano in istituto dalle vacanze.