GAZA – ISRAELE

Dopo otto ore di colloqui a Doha, in Qatar, ieri sera un alto funzionario di Hamas ha detto il gruppo stava aspettando da parte di Israele le mappe che mostrino il ritiro dalla Striscia di Gaza, prima di firmare l’accordo per il cessate il fuoco. Secondo i mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti, il testo è stato presentato a entrambe le parti e sono in corso i colloqui per definire gli ultimi dettagli. Nelle ultime 24 ore l’esercito israeliano ha continuato a colpire una serie di obiettivi a Gaza, uccidendo solo questa mattina 24 persone.

COREA DEL SUD

Il presidente Yoon Suk-yeol è stato arrestato e interrogato grazie all’intervento di oltre 3mila poliziotti che nelle prime ore di stamattina hanno marciato sulla sua residenza. "Ho deciso di rispondere all'indagine del CIO, nonostante si tratti di un'indagine illegale, per impedire uno spiacevole spargimento di sangue", ha affermato Yoon, che deve rispondere alle accuse di insurrezione e potrà essere trattenuto per un massimo di 48 ore.

MYANMAR

Gli attacchi aerei della giunta birmana hanno ucciso più di 60 civili nell’ultima settimana, colpendo regioni e avamposti controllati dalle milizie etniche, come l’Arakan Army, l’Esercito per l'indipendenza Kachin (KIA) e l’Esercito di liberazione nazionale Ta’ang. Solo nel Rakhine sono state uccise 40 persone, tra cui bambini, e 390 case sono andate distrutte. Secondo l’Associazione di assistenza per i prigionieri politici a dicembre erano state uccise almeno 100 persone, di cui quasi la metà a causa dei bombardamenti aerei.

INDIA

Contrariamente al resto del mondo, il numero di cammelli è in drastico declino in India, dove sono passati da un milione nel 1961 a circa 200mila oggi. E il calo è stato particolarmente netto negli ultimi anni. Nello Stato del Rajasthan si è registrata una riduzione del 35% in sette anni. Secondo i residenti locali la situazione è conseguenza di una legge del 2015, voluta dal BJP, che proibisce il trasporto, il possesso illegale e la macellazione dei cammelli, scontrandosi con i metodi di allevamento tradizionali.

VIETNAM

Questa mattina una delle più grandi emittenti statali del Vietnam ha sospeso le trasmissioni in seguito a una radicale riforma che prevede un taglio del 20% dei dipendenti pubblici. Alcuni funzionari del Partito comunista l’hanno definita una vera e propria “rivoluzione”: verranno tagliati otto ministeri e agenzie governative e altre quattro emittenti televisive sono state costrette a chiudere.

RUSSIA

Dall’inizio del 2025 in Bielorussia gli organi di tutela dell’infanzia possono sottrarre i figli alla cura dei genitori con più facilità, grazie a una nuova norma “sulla diffusione di materiali estremistici” che definisce come “socialmente pericolose” le persone che diffondono critiche al regime di Aleksandr Lukašenko su qualunque piattaforma social “sgradita”.

