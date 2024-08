Le notizie di oggi: otto soldati di Taiwan incarcerati per spionaggio pro-Cina. Centinaia di migranti dall’Asia bloccati all’aeroporto di San Paolo, in Brasile. Almeno 15 morti e 4,5 milioni di persone colpite da inondazioni nel Bangladesh. Per le compagnie aeree è meno pericoloso sorvolare l’Afghanistan del Medio oriente, restano i timori per sicurezza e ai controlli. Delegazione del Laos a Mosca per il Forum internazionale buddista visita la cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore.

GAZA

A Gaza, nell’11mo mese di guerra fra Israele e Hamas, un bambino di 10 mesi è semi-paralizzato dopo aver contratto la poliomielite, ora in condizioni “stabili”. Per l’Onu è il primo caso accertato in 25 anni, sebbene il poliovirus di tipo 2 sia stato rilevato nelle acque reflue a giugno. Il direttore generale Oms si dice “gravemente preoccupato” e rilancia la vaccinazione. Oggi, intanto, almeno 12 palestinesi fra cui due bambini e una donna sono stati uccisi in raid israeliani a est di Khan Younis.

TAIWAN - CINA

Un tribunale ha incarcerato otto soldati taiwanesi per spionaggio pro-Pechino in cambio di denaro. Il leader del gruppo, chiave per reclutare i militari, dovrà scontare 13 anni, un tenente colonnello nove anni per aver tentato di disertare in Cina a bordo di un elicottero. Il mese scorso un sergente è stato incriminato per aver fotografato e diffuso dati riservati della difesa. Taipei ha anche sollevato preoccupazione per la crescente frequenza dei caccia cinesi. Ieri il presidente ha William Lai ha richiamato il dovere di difesa della “sovranità nazionale” per “salvaguardare la democrazia”.

ASIA - BRASILE

Centinaia di migranti provenienti da India, Nepal e Vietnam sono bloccati all’aeroporto internazionale di San Paolo da settimane in condizioni allarmanti, dormendo sul pavimento mentre aspettano di entrare in Brasile. Almeno 666 senza visto sono in attesa allo scalo di Guarulhos, mentre Brasilia intende inasprire le regole di ingresso per arginare il flusso di stranieri che usano il Paese per raggiungere Stati Uniti e Canada.

BANGLADESH

Almeno 15 persone sono morte e 4,5 milioni colpite dalle inondazioni innescate da forti piogge nel Bangladesh orientale, con i soccorritori impegnati ad evacuare ampie porzioni alluvionate (11 distretti su 64 colpiti). Circa 190mila persone sono state trasportate nei rifugi di emergenza. La nazione dell’Asia meridionale di 170 milioni di persone, attraversata da centinaia di fiumi, ha visto frequenti inondazioni. Il cambiamento climatico aumenta il numero di eventi meteorologici estremi.

AFGHANISTAN - MEDIO ORIENTE

Per le compagnie aeree è meno pericoloso sorvolare l’Afghanistan dei talebani che il Medio oriente, coi suoi teatri di guerra da Gaza al Libano, agli Houthi nel mar Rosso specchio del conflitto latente fra Israele e Iran. Nella seconda settimana di agosto il numero di voli è stato di oltre sette volte superiore a quello dello stesso periodo di un anno fa. Restano i timori di sicurezza per il numero ridotto di controllori di volo e la scarsa preparazione nelle emergenze. Sullo sfondo il volo MH17 Malaysian Airlines da Amsterdam a Kuala Lumpur, abbattuto sopra l’Ucraina, e le poche regole internazionali a stabilire quali spazi aerei siano sicuri (e a discrezione dei singoli vettori).

RUSSIA - LAOS

Una delegazione del Comitato centrale del partito popolare rivoluzionario del Laos, a Mosca per partecipare al II Forum internazionale buddista su “Buddismo tradizionale e sfide contemporanee”, ha visitato la cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore. I rappresentanti hanno poi discusso coi rappresentanti del patriarcato sulla possibilità di registrare le comunità ortodosse in Laos.

KIRGHIZISTAN - TURCHIA

In Kirghizistan è scoppiato uno scandalo circa le attività della fondazione Yjman, che si occupa di istruzione religiosa, con verifiche finanziarie e arresto dell’amministratore. Vi sono inoltre sospetti di iniziative politiche illecite ad opera dell’ex-direttore Nuržigit Kadyrbekov, che avrebbe usato oltre cinque milioni di dollari ricevuti dalla Turchia per corrompere funzionari a proprio favore.