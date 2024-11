Le notizie del giorno: allarmi di evacuzione nelle Filippine per un altro tifone. In Cina crollano le edizioni dei libri pubblicati a Taiwan. Il Bhutan vuole costruire la "città della consapevolezza": Il Qatar ha sospeso il ruolo di mediatore tra Hamas e Israele definendo "impreciso" il ruolo descritto dai media degli Stati Uniti.

GIAPPONE

Oggi Shigeru Ishiba, a capo del Partito liberaldemocratico, è stato formalmente rieletto primo ministro del Giappone nel primo ballottaggio in tre decenni contro Yoshihiko Noda, leader del principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico. Con un governo di minoranza, è probabile che l’opposizione intensificherà la pressione su Ishiba affinché adotti drastiche riforme politiche.

CINA-TAIWAN

L'introduzione di una forma di censura più rigida nel 2019 sta portando nella Repubblica popolare cinese a un drastico calo delle pubblicazioni di libri di scrittori taiwanesi. Secondo dati forniti dal South China Morning Post almeno 70 titoli erano stati pubblicati nella Cina continentale nei tre anni precedenti la revisione del 2019.

Il numero è sceso a 26 tra l'introduzione delle nuove norme e l'agosto 2022, quando la situazione è peggiorata in seguito alla visita di Pelosi a Taiwan. Da allora sono state pubblicate nella Cina continentale solo quattro opere di letteratura taiwanese, di cui solo una quest'anno.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Oltre ai soldati in appoggio all’esercito russo, che si stimano in circa 12mila, la Corea del nord ha inviato in Russi 3.765 suoi cittadini “a scopo di studio” tra luglio e settembre 2024, secondo i dati del servizio delle frontiere sul sito dell’istituto di statistica Rosstat, un numero record a livello storico, anche se dal ministero dell’istruzione ne risultano iscritti a studi soltanto 300.

FILIPPINE

Questa mattina 2.500 villaggi nelle Filippine hanno ricevuto l’ordine di evacuazione a causa di un nuovo tifone, Toraji, il quarto in meno di 30 giorni. Scuole e uffici governativi sono rimasti chiusi nelle zone che si prevede saranno le più colpite lungo la costa nord-orientale, mentre circa 700 passeggeri sono rimasti bloccati nei porti a causa della sospensione delle navigazioni.

INDIA

La polizia del Punjab ha arrestato due presunti collaboratori di Arshdeep Singh, alias Arsh Dalla, accusato di diversi crimini, tra cui omicidio, estorsione e terrorismo, e a sua volta aiutante di Hardeep Singh Nijjar, attivista pro-Khalistan ucciso a Vancouver lo scorso anno. Secondo la polizia l’arresto dei due, trovati in possesso di armi, contanti e falsi documenti di identità, ha sventato quattro potenziali omicidi mirati.

BHUTAN

Il Bhutan ha intenzione di costruire una “città della consapevolezza” (mindfulness), per la quale ha emesso oggi un’obbligazione da 100 milioni di dollari. La "Gelephu Mindfulness City" sorgerà in una regione amministrativa speciale con regole e leggi separate, e servirà da corridoio economico tra l'Asia meridionale e l'Asia sudorientale estendendosi su un'area di oltre 2.500 chilometri quadrati al confine con l’India.

MEDIO ORIENTE

Il Qatar ha sospeso il ruolo di mediatore nei colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas, sottolineando che riprenderà i lavori quando Hamas e Israele "dimostreranno la loro volontà" di negoziare e definendo “imprecisi” i primi resoconti sulla volontà degli Stati Uniti di chiudere l’ufficio di Hamas a Doha. Nel frattempo gli attacchi israeliani nel nord del Libano e a Gaza hanno ucciso decine di persone, tra cui diversi bambini.

KISRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha incontrato i rappresentanti delle comunità religiose del Paese per discutere il nuovo progetto di una legge “Sulla libertà di professione religiosa e sulle organizzazioni religiose”, che dovrebbe permettere di regolare le posizioni di tutte le confessioni, e soprattutto assicurare l’unità di tutti i musulmani, con meno divieti.