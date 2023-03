Le altre notizie del giorno: il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mosca. In Malaysia dopo settimane di alluvioni oltre 20mila persone sono ancora sfollate. In meno di sette giorni la giunta golpista birmana ha ucciso almeno 48 persone. In Kazakistan i candidati "scomodi" esclusi dalle liste elettorali.

GIAPPONE

Sempre più stranieri riescono a restare in Giappone per viverci a lungo termine: più del 40% degli immigrati si trova nel Paese da tre anni o più, mostrano i dati del governo, indicando un considerevole aumento rispetto al passato. Alla fine di ottobre 2022 c'erano 1,82 milioni di lavoratori stranieri in Giappone, un record. Causa del cambiamento è la persistente carenza di manodopera che spinge le aziende ad assumere studenti e lavoratori internazionali.

CINA – RUSSIA

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mosca la prossima settimana per tenere colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Sarà la prima visita del presidente Xi in Russia da quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina. La visita arriva anche dopo che Pechino ha avanzato proposte per porre fine al conflitto in Ucraina, ma a cui l'Occidente ha riservato una tiepida accoglienza.

MALAYSIA

Più di 20mila persone sono ospitate in 83 centri di soccorso temporaneo nei distretti di Batu Pahat e Segamat, nello Stato malaysiano di Johor, dopo le alluvioni delle ultime settimane che hanno colpito tutti e 10 i distretti della regione. Tre strade restano ancora chiuse dopo essere state danneggiate dalle inondazioni.

MYANMAR

Secondo i dati raccolti da The Irrawaddy tra il 10 e il 16 marzo la giunta golpista birmana ha ucciso 48 persone, incendiato 11 villaggi e lanciato sei attacchi aerei, soprattutto nelle roccaforti anti-regime del Paese. Almeno 30 persone sono rimaste ferite e 55 sono state arrestate.

PAKISTAN

La Karachi United è una squadra di calcio fondata nel 1996 che ha aperto una serie di centri comunitari nelle aree più a basso reddito della città. Dei 50 ragazzi iscritti all'accademia calcistica, 45 appartengono a famiglie a basso reddito che provengono da quartieri come quelli di Lyari e Malir, che fino a qualche anno fa erano sinonimo di guerre fra bande e traffico di droga.

KAZAKISTAN

Secondo abitudini del passato, in Kazakistan diversi candidati “scomodi” e indipendenti vengono esclusi dalle liste elettorali negli ultimi giorni prima delle parlamentarie, per verifiche su dettagli delle dichiarazioni dei redditi, omissioni nelle pubblicazioni o minime violazioni nella campagna elettorale, come denunciano alcuni attivisti di Almaty.

ASIA CENTRALE - AFGHANISTAN

Le popolazioni di Turkmenistan e Uzbekistan sono fortemente preoccupate per i lavori di scavo in Afghanistan dell’enorme canale di raccolta dell’acqua “Kosh Tela”, annunciati dal vice-premier di Kabul, il mullah Abdulla Gani Bardara, durante una visita alla provincia di Balkh, che potrebbero causare un grave deficit idrico ai Paesi confinanti.