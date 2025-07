Le notizie di oggi: nuovi ordini dell'evacuazione dell'esercito israeliano a Gaza mentre partito ultraortodosso annuncia (ancora) uscita dal governo Netanyahu. Economia cinese continua a crescere del 5,2% grazie ad accelerazioni ordini nella tregue sui dazi. Il ministro degli Esteri indiano a Pechino per la prima volta dal 2020. Ad hanoi dal luglio 2026 solo motociclette elettriche. Rischi per la salute, rinviato il debutto del nuoto in acque libere ai Mondiali di Singapore.

GIAPPONE

Il governo giapponese ha inaugurato un nuovo ufficio all'interno del Segretariato di Gabinetto, incaricato di affrontare le preoccupazioni relative all’impatto degli stranieri sul Giappone. Il tema è diventato una questione scottante durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera alta previste per questo fine settimana. Il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha dichiarato che l'ufficio garantirà che le preoccupazioni dei cittadini riguardo ai residenti stranieri vengano ascoltate. Pur avendo a lungo mantenuto una politica migratoria restrittiva, il Giappone ha iniziato ad aprire gradualmente le sue porte ai lavoratori stranieri per far fronte alla carenza di manodopera, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni a causa del rapido invecchiamento della popolazione.

GAZA-ISRAELE

L'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione obbligatoria, chiedendo ai civili di 16 quartieri nel nord di Gaza di lasciare immediatamente le loro abitazioni. Un portavoce militare lo ha definito un “avvertimento urgente per tutti coloro che si trovano ancora a Gaza City e Jabalia”, ordinando loro di dirigersi verso sud, in direzione di al-Mawasi. Israele indica al-Mawasi come una cosiddetta “zona sicura”, ma l’area è stata ripetutamente bombardata. Nel frattempo il partito ultraortodosso United Torah Judaism ha annunciato l’uscita sia dal governo sia dalla coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu nell’ambito della controversia sulla leva obbligatoria per gli studenti delle yeshiva. Se la mossa fosse confermata nelle prossime ore al governo Netanyahu resterebbe il sostegno di soli 61 parlamentari su 120 alla Knesset.

CINA

L’economia cinese è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre del 2025, un dato leggermente superiore alle attese degli analisti nonostante le tensioni commerciali in corso con gli Stati Uniti. Nel primo trimestre la crescita era stata del 5,4%. Finora la Cina è riuscita a evitare una brusca recessione grazie a una fragile tregua commerciale raggiunta con gli Stati Uniti a metà maggio (in giugno molti esportatori si sono affrettati a spedire gli ordini prima della scadenza di agosto) e al sostegno delle politiche governative. Tuttavia, gli analisti avvertono che la seconda metà del 2025 potrebbe rivelarsi più difficile.

VIETNAM

Il Vietnam vieterà le motociclette e i motorini alimentati a combustibili fossili nel centro di Hanoi a partire da luglio 2026, nel tentativo di ridurre l’inquinamento atmosferico, ha riportato lunedì la stampa statale, limitando il principale mezzo di trasporto per molti degli 8 milioni di abitanti della città. La direttiva, emanata dal Primo Ministro Pham Minh Chinh, riguarda l’area all’interno della tangenziale principale intorno al centro di Hanoi, dove si concentra gran parte dell’attività commerciale della città. La città conta quasi 7 milioni di motociclette e un milione di automobili.

INDIA-CINA

Il Ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar è a Pechino dove questa mattina ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri indiano nel Paese da cinque anni, cioè dagli scontri militari nella Valle di Galwan del 2020. La visita è particolarmente significativa poiché arriva a poche settimane dal sostegno militare fornito dalla Cina al Pakistan, emerso con forza durante il conflitto tra India e Pakistan, scatenato in aprile dall'attentato terroristico a Pahalgam che causò la morte di 26 civili.

SINGAPORE

A Singapore la gara femminile dei 10 km, prima gara del programma in acque libere dei Campionati mondiali di nuoto, prevista per questa mattina a Sentosa, è stata rinviata a poche ore dall’inizio dell’evento poiché i livelli di qualità dell’acqua non hanno soddisfatto le “soglie accettabili”, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. World Aquatics ha annunciato che la decisione è stata presa "nel massimo interesse della sicurezza degli atleti" e che la gara è stata riprogrammata per domani mattina. È la prima volta che una nazione del Sud-est asiatico ospita i Campionati mondiali di nuoto.

RUSSIA

A San Pietroburgo un gruppo di attivisti intende iniziare la raccolta di firme per organizzare un referendum contro la costruzione di due nuove torri di grattacielo del colosso Gazprom, nell’ambito del progetto Peterburg City presso la stazione del metro Ladožskaja, che oscurerebbero perfino la vista sulla cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo e la fortezza originaria.

ARMENIA

Il miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, attualmente agli arresti per sostegno ai tentativi di colpo di Stato in Armenia, ha dichiarato di avere intenzione di formare un nuovo movimento politico per “combattere la politica anti-popolare del primo ministro Nikol Pašinyan”, confidando “nella forza del nostro popolo, che non si fa distruggere dalle repressioni”, come dimostrano le manifestazioni in suo sostegno dei giorni scorsi.