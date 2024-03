GIAPPONE

È allarme in Giappone per gravissime intossicazioni legate al consumo di alcuni integratori alimentari a base di lievito di riso rosso prodotto dall’azienda Kobayashi Pharmaceutical Co. Oggi sono state annunciate altre due morti, dopo che nei giorni scorsi il Ministero della Salute aveva già annunciato che i prodotti erano stati coinvolti in due decessi per patologie renali e in oltre 100 ricoveri. Il ministero sospetta la presenza di una sostanza tossica nei prodotti, ma l'azienda non è stata finora in grado di accertarne la causa specifica.

HONG KONG-CINA

In vista della “Giornata nazionale dell'educazione alla sicurezza” che verrà celebrata il 15 aprile alle scuole di Hong Kong è stato distribuito un testo da leggere agli alunni in cui viene esaltata l'attenzione di Xi Jinping per la protezione del Paese e la legge sull'articolo 23 viene presentata come "barriera di sicurezza".

CINA

Il produttore cinese di smartphone Xiaomi entra nel mercato delle auto elettriche. L'amministratore delegato Lei Jun ha annunciato il lancio di una vettura chiamata Speed Ultra 7 (SU7) con un prezzo inferiore a 500mila yuan (65mila euro). La mossa vedrà il gigante della tecnologia sfidare rivali come Tesla e BYD.

INDONESIA

Anche con il trasferimento della capitale a Nusantara - la nuova città in costruzione nella giungla del Kalimantan orientale, nel Borneo, che dovrebbe essere inaugurata il prossimo 17 agosto – Jakarta resterà l’epicentro economico dell’Indonesia. Lo ha stabilito il parlamento indonesiano approvando una legge che riconosce uno statuto speciale per Jakarta. Nusantara è il progetto di punta del presidente uscente Joko Widodo, che si è impegnato a ridistribuire nell'arcipelago la ricchezza e lo sviluppo attualmente concentrati a Giava.

RUSSIA-VIETNAM

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il segretario del partito comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, per valutare lo sviluppo delle relazioni bilaterali in campo economico e commerciale, tecnico-scientifico e umanitario, constatando la “vicinanza delle posizioni nelle questioni internazionali più scottanti del mondo attuale”.

ARABIA SAUDITA

Per la prima volta l'Arabia Saudita sarà rappresentata quest’anno al concorso di bellezza Miss Universo. Rumy al-Qahtani, una modella saudita di 27 anni e influencer sui social media, parteciperà al concorso di bellezza globale che si terrà in Messico a settembre. A rivelarlo è stata lei stessa con un post su Instagram. In un Paese dove fino a pochissimo tempo fa il rigidissimo islam wahhabita dettava legge sulla condizione della donna, si tratta dell’ennesimo gesto a effetto nella linea di “apertura” voluta da Mohammad bin Salman.

KAZAKISTAN

Secondo i dati del ministero del lavoro e assistenza sociale di Astana, dall’inizio dell’anno 2.800 kazachi etnici provenienti dall’estero hanno ricevuto lo status di kandas, “rimpatriato” in Kazakistan. La metà proviene dallo Xinjiang cinese, il 31% dall’Uzbekistan, 6,8% dal Turkmenistan, 6,5% dalla Mongolia, 3,9% dalla Russia e il restante 1,5% da altri Paesi.