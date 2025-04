Le notizie di oggi: nuovo pesante attacco di missili e droni russi su Kiev. Escalation diplomatica tra India e Pakistan dopo l'assalto che ha ucciso 26 turisti nel Kashmir. Nuovo caso giudiziario in Corea del Sud contro l'ex presidente Moon. Oltre 200 feriti, in maggioranza contusi, il bilancio provvisorio del terremoto che ieri ha colpito Istanbul. La Giordania ha messo al bando i Fratelli Musulmani.

GIAPPONE

Il numero di membri delle bande della yakuza – la storica mafia giapponese - ha toccato il minimo storico di 18.800 alla fine dello scorso anno, secondo i dati diffusi dalla National Police Agency giapponese. È la prima volta che il numero scende sotto quota 20.000 da quando l'NPA ha iniziato a tenere i registri nel 1958. Nel frattempo, però, i gruppi criminali anonimi e ad hoc, noti come “tokuryu”, i cui membri interagiscono anche sui social media per compiere truffe e rapine, sta diventando un problema sociale crescente nel Paese. Il numero di membri noti di “tokuryu” arrestati per vari crimini ha superato i 10.000.

UCRAINA-RUSSIA

Un attacco combinato di missili e droni russi nella notte ha scatenato incendi, distrutto edifici e sepolto i residenti sotto le macerie nella capitale ucraina Kiev, uccidendo nove persone e ferendone più di 70. Secondo funzionari ucraini tra i feriti ci sarebbero anche sei bambini.

INDIA-PAKISTAN

L'India ha convocato il più alto diplomatico pakistano a New Delhi annunciando il ridimensionamento delle relazioni diplomatiche con Islamabad e sospendendo un trattato di condivisione dei fiumi vecchio di sessant'anni, come reazione all’attacco di miliziani provenienti da oltre confine che il 22 aprile ha ucciso 26 turisti nel Kashmir. Il primo ministro Narendra Modi ha anche convocato per oggi una riunione di tutti i partiti dell'opposizione indiana per riferire sulla risposta del governo all'attacco.

COREA DEL SUD

In un nuovo caso giudiziario che si intreccia con la politica in Corea del Sud, i pubblici ministeri hanno incriminato per corruzione l'ex presidente Moon Jae-in in relazione ad alcune accuse secondo cui avrebbe favorito l'assunzione del suo ex genero presso una compagnia aerea. Moon - che è stato presidente dal 2017 al 2022 - è un esponente dell’opposizione democratica il cui attuale leader Lee Jae-myung (anch’egli appena scagionato in un caso per corruzione) è in testa nei sondaggi per le elezioni presidenziali anticipate del 3 giugno, convocate dopo che la Corte suprema ha deposto il conservatore Yoon Suk yeol, eletto nel 2022.

TURCHIA

Secondo il governo turco è di 236 feriti - nella maggior parte persone rimaste contuse nella fuga per il panico generato dalle scosse – il bilancio del terremoto che ieri intorno a mezzogiorno ha colpito Istanbul. L’epicentro della scossa – di grado 6,2 – è stato localizzato nel Mare di Marmara a cira 80 chilometri dalla metropoli.

FILIPPINE

Un sindaco della provincia di Cagayan è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco ieri sera a sole tre settimane dalle elezioni locali in tutte le Filippine. Il primo cittadino di Rizal Joel Ruma è stato ucciso nel Barangay Illuru Sur intorno alle 21.30. Altre due persone, Merson Abiguebel e Melanie Talay, sono rimaste ferite.

GIORDANIA

Il ministro degli Interni della Giordania ha annunciato la messa al bando del movimento islamista dei Fratelli Musulmani, specificando che promuovere la loro “ideologia” è ora illegale. Gli uffici e le sedi dei Fratelli Musulmani – formazione di origini egiziane fortemente radicata nel Paese - saranno chiusi e i loro beni confiscati.

RUSSIA

Il 17enne Adam Kadyrov, figlio del presidente della Cecenia Ramzan, è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza della repubblica caucasica, anche se la nomina non è stata annunciata ufficialmente, essendo titolare dell’ufficio lo zio Khamzat Kadyrov, e sarebbe già il terzo incarico statale di alto livello nei sistemi di sicurezza e di interni per l’adolescente.