Le notizie di oggi: la Corea del Sud ha contato 18 morti dopo le recenti piogge. In Sri Lanka è stato licenziato l'ispettore di polizia ritenuto responsabile di non aver agito per prevenire gli attacchi di Pasqua. I centri per le truffe online del Myanmar si affidano sempre più a Starlink. Almeno 1.120 morti negli scontri nel sud della Siria.

GIAPPONE

Il primo ministro Shigeru Ishiba ha dichiarato che non si dimetterà dopo il pessimo risultato alle elezioni alla Camera dei Consiglieri di ieri del Partito liberaldemocratico, che ora non ha più la maggioranza in nessuna delle due Camere. Tutti i partiti di opposizione hanno escluso di poter formare un’alleanza con i conservatori e i loro alleati del partito buddhista Komeito e pressioni per le dimissioni di Ishiba potrebbero crescere nei prossimi giorni. Come previsto dai sondaggi, l’estrema destra, rappresentata da Sanseito, ha ottenuto molti voti nelle aree conservatrici, ma è cresciuto anche il Partito democratico per il popolo, una formazione politica recente, nata nel 2018.

COREA DEL SUD

In seguito alle forti piogge della settimana scorsa, 18 persone sono morte e 9 risultano ancora disperse, ha fatto sapere il governo della Corea del Sud questa mattina. Da quando mercoledì sono iniziati i monsoni, più di 14mila persone hanno trovato rifugio in 15 grandi città e province. I danni alle proprietà sono stati ingenti, secondo le autorità: ieri erano stati segnalati 1.999 casi di danni alle strutture pubbliche e 2.238 casi alle strutture private.

SRI LANKA

La Commissione nazionale di polizia ha licenziato l'ispettore generale Nilantha Jayawardena per non essere riuscito a impedire gli attentati della domenica di Pasqua del 2019, in cui persero la vita quasi 300 persone e oltre 500 rimasero ferite. Jayawardena, allora capo dei servizi di intelligente e già sospeso da successivi incarichi, lo scorso anno è stato accusato e ritenuto colpevole di aver ignorato gli avvertimenti di un imminente attacco da parte di estremisti islamici.

MYANMAR

I centri per le truffe online presenti in Myanmar fanno sempre più affidamento ai satelliti Starlink di Elon Musk per avere connessione internet dopo che lo scorso anno la Thailandia ha interrotto i segnali dei fornitori che operano al confine tra i due Paesi. Da allora, secondo le informazioni raccolte da International Justice Mission, un gruppo che lotta contro la tratta di esseri umani, l’utilizzo di Starlink potrebbe essere più che raddoppiato.

SIRIA

I gruppi beduini del governatorato meridionale di Suwayda hanno dichiarato che rispetteranno il cessate il fuoco con la comunità drusa locale, ma non hanno escluso la ripresa dei combattimenti. La tregua è stata annunciata ieri dal presidente Ahmed al-Sharaa dopo che le forze governative sono state dispiegate per allontanare le tribù beduine dalle aree degli scontri, durati una settimana. Più di 1.120 persone sono state uccise secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Si tratta soprattutto di drusi “giustiziati sommariamente dal personale del Ministero della Difesa e dell'Interno”, ha dichiarato l’organizzazione.

RUSSIA

Secondo le analisi della fondazione russa “Opinione pubblica”, la popolazione della Russia è sempre più angosciata per il rincaro dei servizi pubblici, comunali e statali, come le spese condominiali cresciute del 30% solo negli ultimi mesi, e uno su quattro degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto chiedere prestiti per pagare tali spese, soprattutto nelle provincie.

GEORGIA

Il primo ministro della Georgia, Iraklij Kobakhidze, ha fatto capire che il governo non intende adempiere alle raccomandazioni della Commissione europea, anche se questo farà perdere ai georgiani la possibilità di viaggiare in Europa senza visto, affermando che questa possibilità “non ha un valore esistenziale, sono dei diktat come quelli di Mosca ai tempi sovietici, da cui Bruxelles sembra non distinguersi molto”.