Le altre notizie di oggi: nelle Filippine liberate centinaia di persone rinchiuse nei centri per le truffe online. In Pakistan il premier Sharif si è riavvicinato al partito di Imran Khan. Il sud-est asiatico sta boicottando i datteri israeliani, nonostante il periodo di Ramadan. Novaja Evropa ha pubblicato una “guida dei Paesi da evitare” per i russi contrari alla guerra emigrati all'estero. Almeno 50mila migranti dall'Asia centrale sono arrivati negli Usa attraverso il Messico nel 2023.

GIAPPONE

Il Santuario Yasukuni del Giappone ha nominato Umio Otsuka, ex comandante della Maritime Self Defence Force (SDF) ed ex ambasciatore a Gibuti, come nuovo capo sacerdote. È la prima volta dal 1978 che un ex ufficiale militare assume l'incarico ed è probabile che la vicenda generi polemiche tra i Paesi asiatici della regione, che vedono il santuario come un simbolo dell’aggressione giapponese.

CINA

La Cina ha criticato la proposta di legge che potrebbe vietare TikTok negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi la Camera ha votato a stragrande maggioranza per approvare la legge, con 352 deputati a favore e 65 contro. Pechino ha promesso di prendere "le misure necessarie" per proteggere i propri interessi. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha inoltre dichiarato che il disegno di legge "è contrario ai principi della concorrenza leale e della giustizia". TikTok è di proprietà della società cinese ByteDance, un'azienda con sede a Pechino e registrata nelle Isole Cayman.

FILIPPINE

Centinaia di persone che erano imprigionate in un centro per le truffe online sono state ieri liberate grazie a un’operazione militare. La polizia ha arrestato otto sospetti, di cui alcuni sono accusati di tratta di esseri umani. Sul posto sono stati trovati 432 cittadini cinesi, 371 filippini, 57 vietnamiti, otto malesi, tre taiwanesi, due indonesiani e due ruandesi. Il complesso di 100mila metri quadrati a Bamban, a nord di Manila, si spacciava per una società di giochi in Internet.

PAKISTAN

Il neoeletto primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha tenuto un incontro con Ali Amin Gandapur, leader del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dell'ex primo ministro Imran Khan, che sostiene che le elezioni sono state truccate. Meno di due settimane fa, Gandapur, primo ministro della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, si era rifiutato di partecipare alla cerimonia di giuramento di Sharif, ma nei giorni scorsi i due uomini hanno rilasciato dichiarazioni a favore dello sviluppo del Paese.

ISRAELE – ASIA SUD-EST

I datteri provenienti da Israele sono gli ultimi prodotti a rientrare nel boicottaggio dai consumatori delle nazioni musulmane del sud-est asiatico, in particolare Indonesia e Malaysia, nonostante sia un cibo tipico del mese sacro di Ramadan. Negli ultimi giorni le autorità hanno arrestato alcune persone accusate di cambiare le etichette di provenienza dei datteri, facendoli passare per prodotti locali.

RUSSIA

La Russia sta perseguitando in modo sempre più sfacciato i suoi cittadini contrari alla guerra emigrati all’estero, e Novaja Evropa ha pubblicato una “guida dei Paesi da evitare” dove i russi agiscono sotto la protezione di regimi amici o “neutrali” come in Thailandia, in Asia centrale, nel Caucaso e nei Balcani, e anche in Turchia e in Argentina, e in parte in Europa.

USA - ASIA CENTRALE

Il senatore dello Stato del Montana Steve Daynis ha dichiarato in una conferenza stampa che nel 2023 oltre 50mila persone provenienti dall’Asia centrale hanno attraversato illegalmente la frontiera degli Usa dal Messico, e secondo il Centro di analisi delle registrazione d’ingresso Trac sono attualmente circa 40mila in attesa della decisione del tribunale, 17 mila dall’Uzbekistan, 7 mila dal Kirghizistan, 3 mila dal Tagikistan, 2,7 mila dal Kazakistan e 2 mila dal Turkmenistan.