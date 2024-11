Si parla molto in questi ultimi tempi dei giovani cinesi. Della generazione digitale che anche a Pechino – come in altre parti del mondo - fa i conti con le contraddizioni scaricate sulle loro spalle. Delle loro fragilità, ma anche del loro desiderio insopprimibile di libertà che può creare scompiglio anche attraverso una pedalata di massa collettiva nella notte dell’Henan.

Ma che volto ha la fede cristiana nelle nuove generazioni della Cina di oggi? È la domanda che AsiaNews insieme al Centro missionario Pime vuole porre sotto i riflettori nella serata speciale “Giovani e fede nella Grande Cina” che si terrà a Milano il 3 dicembre, giorno della festa di San Francesco Saverio. Un’occasione per ascoltare voci di giovani esperienze dai diversi contesti del mondo cinese: dalla Repubblica popolare a Taiwan, da Hong Kong alle comunità cattoliche cinesi in Italia.

Questo il programma della serata

Ore 18.00, Chiesa di San Francesco Saverio (via Monte Rosa, 81)

Santa Messa, animata dalla comunità cattolica cinese di Milano e dagli studenti del seminario del Pime (Monza). Con la testimonianza di don Pietro Wang (Prato).

Ore 19.15, Casa Madre Pime (via Monte Rosa, 81)

Cena cinese aperta a tutti e gratuita.

Ore 20.30, Sala Girardi (via Mosè Bianchi, 94)

Testimonianze di fede dei giovani Adelia Lau (Hong Kong), Maristella Zheng (Cina), Eleonora Weng (Milano), di un seminarista cinese e di don Donato Contuzzi, missionario a Taiwan della Fraternità di San Carlo.

La serata sarà anche l’occasione per parlare di due libri:

- La traduzione in cinese del libro di Severino Dianich “Gesù. Un racconto per chi non ne sa nulla… o ha dimenticato” (Fondazione Pime, 2024)

- La Croce e il Dragone di Leone Grotti (Cantagalli, 2024).

Vuoi partecipare all’evento di AsiaNews “Giovani e fede nella Grande Cina”?

