di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – Per celebrare il 168° compleanno del fondatore del movimento, lord Robert Baden-Powell, gli scout dello Sri Lanka hanno pulito 150 stazioni ferroviarie in tutto il Paese. Anche i capi scout provinciali e i genitori hanno partecipato a questa iniziativa, che si è tenuta sabato 22.

Oltre 700 scout hanno svolto l’attività nelle stazioni ferroviarie di Colombo-Fort, Maradana, Kompanagaveediya, Moratuwa e Mount Lavinia. La pulizia della stazione di Anuradhapura, nella provincia del Nord, è stata effettuata sotto la guida del presidente dell'associazione, J.A.P. Jayawardena; i movimenti scout di Batticaloa, Akkaraipattu e Kalmunai nella provincia Orientale hanno lanciato congiuntamente un progetto per abbellire la stazione ferroviaria di Batticaloa, un programma per la pulizia di 9 stazioni ferroviarie da Badulla a Ohiya nella provincia di Uva e uno di altre 33 stazioni ferroviarie da Benthara ad Ahangama nella provincia Meridionale.

Thilini Mahesha Kannangara, leader dell’associazione scout nella regione di Wattala-Jaela, nella Provincia Occidentale, ha spiegato ad AsiaNews che il gesto vuole sostenere il programma “Clean Sri Lanka” lanciato dall'attuale governo e incarnare il motto del movimento scout “Essere d’esempio attraverso l'azione”. “Impegnandoci in attività in luoghi pubblici – ha aggiunto - dimostriamo che se gli scout possono farlo, possono farlo anche gli altri. Ci proponiamo di essere sempre all'altezza del nostro motto e di impegnarci in un lavoro esemplare con unità in uno spirito di squadra, senza alcuna discriminazione di razza, religione, età, grandi e piccoli, svolgendolo con gioia”.

“Oggi è un giorno felice per noi perché tutti gli scout della nostra zona sono riusciti a riunirsi e a lanciare qualcosa di bello come questo. Oggi è il compleanno del nostro fondatore, che ci ha insegnato a fare cose buone e a trovare soddisfazione in queste cose”, hanno dichiarato ad AsiaNews gli scout Sarah Nicolaia, Natari Dienka del Nimala Maria Balika e Vimukthi Rehan del Christ's College di Tudella. “Il nostro fondatore – ha ricordato loro fratel Kumarasinghe, il loro capo scout- era nato in Inghilterra, ma in seguito si recò anche in India e in Sudafrica per prestare servizio. Lì notò che i ragazzi potevano compiere grandi servizi, ma gli adulti non glielo permettevano. Per questo motivo ha dato vita al movimento scout e ha creato opportunità per i giovani e i bambini di servire la società. Attraverso queste piccole azioni mostriamo alla società, compresi gli anziani, che proteggiamo e abbiamo cura delle proprietà pubbliche”.

Nello Sri Lanka lo scoutismo fu fondato nel 1912 presso il Collage di Christdeva, nel distretto di Matale, dal cittadino britannico Francis Geroge Steevans.