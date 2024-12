Le notizie di oggi: la Corte costituzionale della Corea del Sud ha avviato processo di impeachment per Yoon. L'economia dell'India nonostante la crescita rallentata chiude l'anno con una nota positiva. Taiwan ha ricevuto 38 carri armati Abrams dagli Stati Uniti. In Azerbaigian posata la prima pietra di una chiesa dedicata a Giovanni Paolo II.

ISRAELE - SIRIA - GAZA

Il governo israeliano ha approvato un piano per aumentare il numero di coloni nelle alture del Golan occupate, pochi giorni dopo aver conquistato altro territorio siriano in seguito alla fuga di Bashar al-Assad. L'ufficio di Netanyahu ha dichiarato che il governo ha “approvato all'unanimità” lo “sviluppo demografico”, che cercherà di raddoppiare la popolazione israeliana. Intanto, nel sud della Striscia di Gaza Israele ha bombardato un'altra scuola gestita dall'ONU, uccidendo almeno 20 sfollati palestinesi che si erano rifugiati nell'edificio.

COREA DEL SUD

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha avviato il processo per l'impeachment del presidente Yoon Suk Yeo, dopo il voto dei parlamentari di sabato scorso. La corte ha ora sei mesi di tempo per decidere se rimuovere Yoon o reintegrarlo. Il People Power Party (PPP) di Yoon è alle prese con le conseguenze della vicenda e oggi il suo leader Han Dong-hoon ha annunciato le dimissioni, dopo aver appoggiato l'impeachment.

INDIA

La terza economia asiatica è cresciuta meno del 5,4% nello scorso trimestre. Ma l'economia indiana chiude quest'anno con uno slancio solido: la produzione del settore privato indiano è cresciuta al ritmo più veloce degli ultimi quattro mesi, secondo i dati preliminari raccolti, aiutando quindi l'economia a chiudere il 2024 con una nota positiva, sostenuta da una domanda più solida nei servizi e nel settore manifatturiero e da una crescita record dei posti di lavoro.

TAIWAN - STATI UNITI

Taiwan ha ricevuto 38 carri armati Abrams dagli Stati Uniti, ha dichiarato il ministero della Difesa, mentre l'isola potenzia le proprie capacità militari contro un potenziale attacco cinese. Washington è da tempo l'alleato più importante di Taipei e il suo maggior fornitore di armi, facendo arrabbiare Pechino, che rivendica Taiwan come parte del proprio territorio.

AZERBAIGIAN - VATICANO

Il segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, mon. Paul R. Gallagher, è stato in visita dal 13 dicembe a oggi in Azerbaigian per la cerimonia che dà l'avvio formale alla costruzione di una nuova chiesa dedicata a San Giovanni Paolo II; l'arcivescovo ha espresso gratitudine alle autorità azere e apprezzamento per l'impegno della comunità cattolica locale che sta realizzando significative iniziative sociali.

KIRGHIZISTAN

Il Presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov ha dimesso il primo ministro Akylbek Japarov. Japarov è stato “destituito dal suo incarico a causa di un trasferimento ad altra posizione”, si legge nel comunicato pubblicato dalla presidenza. Japarov era primo ministro dal 2021. Il presidente ha assegnato le funzioni di primo ministro al primo vice primo ministro Adylbek Kasymaliyev.

GEORGIA

Il comitato elettorale di Tbilisi ha eletto quasi all’unanimità il nuovo presidente della Georgia, il 53enne ex-calciatore Mikhail Kavelašvili, con un solo voto contrario (annullato) su 225 e senza i 75 voti degli oppositori, assenti dall’aula. Ora si attendono scontri sulla consegna dei poteri, che la presidente uscente Salome Zurabišvili non ha intenzione di concedere ritenendo il parlamento illegittimo, e proseguono le proteste di piazza.

RUSSIA - SIRIA

La Russia ha effettuato una missione di evacuazione dalla Siria nonostante il bombardamento israeliano nella regione di Tartus. Un volo speciale dell'aeronautica militare russa è partito dalla base aerea di Khmeimim, evacuando il personale diplomatico russo a Damasco, nonché i diplomatici della Bielorussia e della Corea del Nord. Il Ministero degli Esteri russo ha confermato l'operazione, assicurando la continuazione delle operazioni dell'ambasciata a Damasco.