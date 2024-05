Le notizie di oggi: gli uiguri nello Xinjiang hanno il tasso di carcerazione più alto al mondo, in cella uno su 26. Delhi ha avviato l'espulsione di rifugiati dal Myanmar. Seoul aumenta l’allerta terrorismo in cinque ambasciate in Asia nel timore di attacchi di Pyongyang. Nuovo passaggio di navi e caccia cinesi nello Stretto di Taiwan.

TURCHIA - ISRAELE

Ankara ha bloccato gli scambi con Israele in risposta alla guerra a Gaza e al “peggioramento della tragedia umanitaria”. Il provvedimento riguarda “tutti i prodotti” ed è in vigore fino a che sarà consentito un “flusso ininterrotto e sufficiente” di aiuti. Nel 2023 il commercio ha toccato quota 7 miliardi di dollari. Israele accusa Erdogan di agire da “dittatore”. Nel 1949 la Turchia è il primo Paese a maggioranza islamica a riconoscere Israele, le relazioni sono peggiorate negli ultimi anni.

CINA - ISLAM

Uno uiguro su 26 nello Xinjiang è in prigione, il tasso di carcerazione più alto al mondo. Secondo un rapporto di Uyghur Human Right Project (Uhrp), i membri della minoranza musulmana - assieme alle popolazioni turcofone - sono imprigionati con un rapporto di 3814 su 100mila, di 47 volte superiore a quello complessivo cinese (80 su 100mila). E tre volte superiore al Salvador che, come Paese, detiene il valore più elevato (1.086 per 100mila). Nel 2022 erano in carcere 578.500 uiguri o turcofoni, un terzo della popolazione carceraria cinese a fronte dell’1% della popolazione.

INDIA - MYANMAR

Delhi ha avviato ieri la deportazione di un primo gruppo di 38 rifugiati del Myanmar, che avevano lasciato il Paese all’indomani del golpe militare del febbraio 2021. Migliaia di civili e centinaia di soldati avevano varcato i confini diretti in India, allertando le autorità del vicino che ha sigillato i confini e bloccato la politica di libera circolazione. Decine di altri rifugiati rischiano l’espulsione.

GAZA - ONU

Se anche la guerra a Gaza finisse oggi dopo sette mesi di intensi bombardamenti e assalti di terra, la ricostruzione di tutte le case distrutte non verrebbe completata prima del 2040. Lo rivela uno studio del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), che parla di 370mila unità abitative nella Striscia danneggiate di cui 79mila completamente distrutte. Lo sforzo di ripresa post-bellica richiederebbe un impegno mai visto dalla Seconda guerra mondiale.

COREA

Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha aumentato l’allerta per terrorismo per cinque uffici diplomatici nella regione, in base a rapporti di intelligence secondo cui Pyongyang è pronta a colpire funzionari e dipendenti. Il livello passa da “attenzione” ad “allarme” (2 su una scala di 4) e riguarda le ambasciate di Seoul in Cambogia, Laos e Vietnam, e i consolati a Vladivostok, in Russia, e Shenyang, in Cina.

TAIWAN - CINA

Il ministero della Difesa di Taiwan riporta il passaggio attorno per la seconda volta in una settimana di una “pattuglia da combattimento”, a conferma di una crescente pressione militare di Pechino nelle acque che circondano l’isola. Almeno 15 gli aerei militari avvistati, assieme a navi da guerra, con almeno 10 velivoli che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto.

RUSSIA

Secondo un rapporto del Fondo monetario internazionale, entro i prossimi tre anni il livello medio di vita dei russi scenderà “sotto quello del Turkmenistan”. Oggi la Russia occupa il 68° posto nella classifica del Pil per ogni cittadino, per un valore di 13.648 dollari annui, sei volte meno degli Stati Uniti (81.632 dollari) e quattro volte meno della Germania, con un calo del 16%.

TAGIKISTAN

I rappresentanti dei Dekhkan, le aziende agricole familiari nel sud del Tagikistan, hanno rivolto un appello alle autorità per la pulitura dello fosse di drenaggio a causa dell’elevata salinità dei terreni, che sta creando gravi danni alle coltivazioni. Un problema che non si riesce a risolvere con i mezzi abituali da tempo, e aggravato dalle inondazioni che si sono verificate in queste ultime settimane.