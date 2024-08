In India viene lavorato il 90% dei diamanti grezzi di tutto il mondo, ma da due anni il settore è in forte crisi a causa del calo della domanda cinese e dei conflitti a Gaza e in Ucraina. Migliaia di operai hanno perso il lavoro. Dopo 65 suicidi in meno di due anni, il sindacato locale ha creato una linea di assistenza che in un mese ha ricevuto più di 1.600 richieste di aiuto.

Surat (AsiaNews) - In meno di un mese, oltre 1.600 lavoratori indiani impegnati nell’industria dei diamanti hanno chiesto aiuto a una linea telefonica creata appositamente per ridurre il numero di suicidi. Negli ultimi 16 mesi almeno 65 operai si sono tolti la vita a causa delle crescenti difficoltà economiche conseguenti alla crisi del settore, ha spiegato Bhavesh Tank, vicepresidente della Diamond Workers Union del Gujarat. Una crisi iniziata con il calo della domanda cinese e aggravatasi con i conflitti tra Russia e Ucraina e tra Israele e Gaza.

Nella città di Surat, nello Stato indiano occidentale del Gujarat, viene lavorato il 90% dei diamanti grezzi di tutto il mondo. Il polo industriale impiega circa 1 milione di lavoratori, ma nell’ultimo anno almeno 50mila sono stati lasciati a casa, ha dichiarato Bhavesh Tank nei giorni scorsi. Altri hanno subito riduzioni dello stipendio dal 20 al 40%. “Guadagnavo 30mila rupie indiane (360 dollari) al mese, ma ora ne guadagno circa 15mila (180 dollari)”, ha raccontato Hari, un operaio di 35 anni.

È la prima volta in 50 anni che una crisi economica prolungata colpisce il settore. Fino a due anni fa, la Cina assorbiva circa un terzo delle esportazioni indiane di diamanti lavorati. Ma il rallentamento dell’economia nazionale, un cambio delle preferenze tra i consumatori cinesi (che ora preferiscono i gioielli in oro) e anche il calo dei matrimoni, hanno portato a una riduzione della domanda. Nell’ultimo trimestre le esportazioni indiane sono calate del 15%, ma i dati rilasciati ad aprile per l’anno fiscale 2023-24 avevano già evidenziato un calo del 27,5% dell’export indiano.

Una situazione complicata anche dalle difficoltà di importare nuove pietre grezze (i cui costi sono sempre più alti) dalla Russia, e di rivendere il prodotto finito a uno dei principali partner commerciali dell’India, Israele. Prima dell’invasione dell’Ucraina, Mosca era il principale produttore mondiale di diamanti grezzi. Un terzo arrivava a Surat tramite gli acquisti dalla società mineraria di proprietà del governo russo, Alrosa, poi finita sotto sanzioni.

In maniera simile, prima del conflitto contro Gaza il commercio di diamanti tra Delhi e Tel Aviv rappresentava la metà sul totale degli scambi tra i due Paesi per un valore di 1,5 miliardi di dollari all’anno. Ma già ad aprile 2023, mesi prima dell’attacco del 7 ottobre di Hamas che ha dato avvio alla guerra in Medio Oriente, le esportazioni indiane avevano registrato una diminuzione del 38,9% rispetto allo stesso mese del 2022.

Un settore in caduta libera, le cui conseguenze si stanno ripercuotendo sui lavoratori indiani. “Abbiamo lanciato una linea di assistenza telefonica per i suicidi il 15 luglio”, ha spiegato ancora il vicepresidente del sindacato Bhavesh Tank. Coloro che hanno chiamato “dicevano di essere sul punto di porre fine alla propria vita a causa di difficoltà finanziarie. La maggior parte sono rimasti senza lavoro negli ultimi mesi. Chiamano anche perché sono in difficoltà e cercano un impiego”, ha aggiunto. La maggior parte dei lavoratori di diamanti ha detto di non riuscire a pagare gli affitti, le rette scolastiche dei figli e i debiti.

I proprietari di alcune delle aziende più grandi di Surat hanno annunciato misure di sostegno: “Dopo aver esaminato la situazione finanziaria delle famiglie che hanno richiesto assistenza, sono stati loro consegnati assegni per le rette scolastiche” del valore di “15mila rupie ciascuno”, ha comunicato una delle aziende leader, la Dharmanandan Diamonds. Mentre la Diamond Workers Union del Gujarat ha distribuito razioni di cibo a un centinaio di famiglie.

"INDIAN MANDALA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALL'INDIA

VUOI RICEVERLA OGNI VENERDI’ SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK