Hanoi (AsiaNews) – Il Tet Nguyen Dan, il capodanno lunare che quest’anno si celebrerà il 29 gennaio, rappresenta per molti vietnamiti il momento più importante dell’anno, ma per sempre più persone sta diventando fonte di stress e ansia. Pressioni finanziarie, aspettative sociali e obblighi familiari gravano particolarmente sui giovani adulti, spingendo molti a rivolgersi a professionisti della salute mentale per affrontare le difficoltà.

Le richieste di consulenza della psicologa Nguyen Huong Lan presso la Vietnam Happiness Academy sono aumentate del 30% nelle ultime settimane. “Il Tet dovrebbe essere all'insegna della gioia e del ricongiungimento familiare, non di un carico di stress per la famiglia. Una visione positiva può rendere tutto più facile”, ha detto Lan al quotidiano locale Vn Express.

I giovani adulti sono particolarmente colpiti. Hanh, 33 anni, evita di tornare nella sua città natale per paura delle domande incessanti dei genitori sul matrimonio. Sopraffatta dalle pressioni e dalle scadenze lavorative di fine anno, ha sviluppato un disturbo d'ansia diagnosticato all’ospedale psichiatrico Mai Huong.

Secondo Nguyen Duc Loc, psicologo e direttore dell'Institute for Social Life Studies, le persone sopra i 25 anni sono più esposte alle aspettative legate alla stabilità economica, ai bonus lavorativi e al matrimonio.

Un sondaggio di VnExpress del 2023 ha rivelato che il 44% degli intervistati teme il Tet a causa delle elevate spese che accompagnano la festività, il 27% è preoccupato di ricevere domande sul reddito lavorativo, il 26% si sente stressato per le domande sullo stato sentimentale e il 3% è preoccupato di dover lavorare durante il periodo del capodanno lunare.

Il conflitto tra i valori vietnamiti tradizionali, centrati sulla famiglia, e l’individualismo che sempre più si respira nelle città amplifica lo stress. Mentre i giovani urbani danno importanza alla privacy, i parenti anziani rimasti a vivere nelle aree rurali interpretano le domande personali come segni di attenzione. Tuttavia, interrogativi su promozioni, progetti familiari o matrimonio generano disagio, specialmente quando le scadenze di fine anno intensificano le pressioni.

La psicologa Nguyen Thi Tam avverte che lo stress prolungato può influire gravemente sulla salute fisica e mentale, causando problemi come disfunzioni epatiche, depressione o disturbi d’ansia. Per alleviare queste tensioni, Nguyen Huong Lan suggerisce di fissare obiettivi chiari, adottare un approccio umoristico alle domande invadenti e concentrarsi su attività di cura di sé.