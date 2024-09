VIETNAM

I danni causati dal tifone Yagi, il più forte a colpire l’Asia quest’anno e abbattutosi soprattutto nel nord del Paese, sono stimati in almeno 3,31 miliardi di dollari. Una cifra doppia rispetto alle valutazioni iniziali, che si somma al bilancio in vite umane: 299 morti e 34 dispersi, oltre a devastazione di centri industriali, fabbriche e inondazione di vaste porzioni di terreni agricoli.

GIAPPONE

Il prossimo primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, sembra intenzionato a nominare Shinjiro Koizumi, rivale nella corsa alla leadership, a capo del comitato elettorale del partito. Koizumi, già ministro dell’Ambiente e figlio di un ex primo ministro, è arrivato terzo tra i nove candidati alle elezioni del Partito Liberal Democratico. Fra i primi provvedimenti del neo-premier l’annuncio delle elezioni generali che si dovrebbero tenere entro 13 mesi.

FILIPPINE

Manila ha presentato un piano per l’avvio di centrali nucleari civili con una capacità minima di 1.200 megawatt entro il 2032, come ha annunciato il sottosegretario del Dipartimento dell’Energia filippino Sharon Garin alla Conferenza generale Aiea a Vienna. Il Paese mira ad aumentare gradualmente la capacità di energia atomica fino a 4.800 megawatt entro il 2050.

NEPAL - INDIA

L’ambasciata indiana a Kathmandu e il ministero degli Affari federali e dell’Amministrazione generale del Nepal hanno firmato ieri memorandum d’intesa per 12 progetti di sviluppo comunitario ad alto impatto del valore di circa 3,2 milioni di euro. Essi riguardano istruzione, sanità, agricoltura e acqua potabile con edifici scolastici, centri sanitari e un sistema idrico.

COREA DEL SUD

Si chiude oggi a Seoul la Homeless World Cup 2024, giunta alla 19ma edizione e in programma dal 21 al 28 settembre. Presenti circa 500 atleti fra uomini e donne, parte di 64 team in rappresentanza di 49 nazioni. Per la prima volta il torneo si giova in Asia, nel match inaugurale la Corea del sud ha battuto la Germania 4 a 0. Secondo dati 2021 del World Economic Forum 150 milioni di persone erano senzatetto nel mondo.

RUSSIA - M. ORIENTE

Il ministro dell’Energia dell’Iran, Abbas Aliabadi, ha proposto di collegare attraverso il proprio territorio la rete elettrica della Russia con quelle degli Emirati arabi Uniti e dell’Arabia Saudita. L’obiettivo è “la preservazione dell’ambiente e l’innalzamento dei livelli di sicurezza energetica”, passando per confini terrestri con investimenti più sostenibili in “Paesi candidati a membri Brics”.

CINA - UCRAINA

Il ministro cinese degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il suo nuovo omologo ucraino Andrej Sibiga a New York, nei giorni dell’Assemblea generale dell’Onu. L’alto funzionario ha ricordato che “Pechino e Kiev sono legati da una tradizionale amicizia e da tempo mantengono relazioni di partnership strategica”, confidando di superare la crisi e ristabilire la collaborazione pratica.