Il China Labour Bulletin rilancia alcuni video circolati sui social network cinesi che mostrano operai svenire sfiniti per i turni massacranti nello stabilimento della Foxconn in concomitanza con l'uscita dei nuovi modelli dello smartphone. Straordinari fino a quattro volte sopra il limite stabilito dalla legislazione di Pechino.

Milano (AsiaNews/Agenzie) - Operai della Foxconn che svengono esausti per i turni massacranti a cui sono sottoposti per sfornare i nuovi modelli dell’iPhone. È la denuncia affiorata attraverso alcuni video pubblicati nelle scorse settimane sui social network cinesi dai lavoratori dello stabilimento di Zhengzhou, nella provincia di Henan, e rilanciati dal sito China Labour Bulletin, osservatorio con base a Hong Kong che monitora le questioni legate al lavoro nella Repubblica popolare cinese.

“Chi può sopportare 20 giorni consecutivi di turni notturni senza alcun riposo?”, si legge a commento di un video pubblicato su Douyin che descriveva una lavoratrice portata in ospedale dopo giorni di lavoro notturno. Tre giorni dopo, un altro video (che nel frattempo è stato rimosso) ha riferito che due lavoratori erano svenuti nell’area F dello stabilimento Foxconn. Un altro video caricato il 12 ottobre (anch'esso rimosso) riportava un altro episodio di svenimento di un lavoratore in un'officina. Il China Labour Bulletin non è stato in grado di verificare se questi casi segnalati si sovrapponessero.

Gli stabilimenti della Foxconn nella provincia dell’Henan hanno prolungato notevolmente l'orario di lavoro in seguito all'uscita degli iPhone 16 Pro e Pro Max: avrebbero continuato a funzionare il sabato e la domenica, con il risultato che i lavoratori avrebbero dovuto affrontare 20 giorni di lavoro consecutivi prima di ricevere un solo giorno di riposo. La settimana lavorativa prolungata prometta una retribuzione più elevata, considerando che il salario orario medio è relativamente basso, pari a circa 25,6 yuan. La riduzione dei giorni di riposo rende però il lavoro più impegnativo dal punto di vista fisico. Accordi simili per l'allungamento dell'orario di lavoro sono stati segnalati anche nelle fabbriche Foxconn di Shenzhen, anche se non sono stati segnalati episodi di svenimento.

Dopo la presentazione di denunce anonime, alcune linee della fabbrica Foxconn di Zhengzhou sono tornate a un sistema di giorni di riposo settimanali, probabilmente in risposta all'orario di lavoro irragionevolmente elevato e agli incidenti di svenimento.

Far lavorare un operaio per 20 giorni consecutivi contraddice la stessa legislazione sul lavoro in Cina. L'articolo 38 afferma chiaramente che i datori di lavoro devono garantire almeno un giorno di riposo alla settimana. Inoltre, anche le ore di straordinario previste dal programma della Foxconn superano notevolmente i limiti di legge. I resoconti di diversi lavoratori indicano che molti hanno lavorato oltre 300 ore nel mese di ottobre, con straordinari che sono quasi quattro volte superiori a quanto consentito dall'articolo 41 della Legge sul lavoro.

Un recente rapporto del China Labour Bulletin evidenziava già il problema diffuso degli orari di lavoro eccessivamente lunghi nel settore manifatturiero cinese. Questa situazione ha portato a un tragico caso di morte per eccesso di lavoro nella fabbrica di elettronica Qisda di Suzhou, Jiangsu, nel 2023. Il lavoratore migrante Xiao Xu, di 23 anni, è morto dopo aver lavorato per 13 turni notturni consecutivi.

China Labour Bullettin ricorda anche che, in qualità di principale acquirente dei prodotti Foxconn, anche Apple ha la responsabilità sociale di garantire che le condizioni di lavoro nelle sue fabbriche siano conformi alle leggi locali sul lavoro.

