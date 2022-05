Il 21 maggio 2021 la polizia ha arrestato il vescovo di Xinxiang. È trattenuto, contro la legge cinese, in un luogo sconosciuto, senza processo e senza accuse. Due familiari lo hanno visto per pochi minuti durante il Capodanno lunare. Anche il card. Zen, a Hong Kong, rischia di essere messo a tacere.

Roma (AsiaNews) – Il 21 maggio 2021 la polizia ha arrestato mons. Giuseppe Zhang Weizhu, vescovo di Xinxiang (Henan). Da allora è detenuto illegalmente senza alcuna condanna o accusa. A nessun sacerdote è permesso di fargli visita o telefonargli: i fedeli, come la sua famiglia, non sanno neanche dove egli in realtà si trovi. È quanto apprende AsiaNews da fonti cattoliche locali.

Insieme a mons. Zhang, le Forze dell’ordine avevano arrestato 10 sacerdoti e 10 seminaristi. Nel raid le autorità avevano confiscato tutti i documenti e i libri del seminario, che in realtà era il piano superiore della fabbrica di un parrocchiano. Portati via anche diversi computer, tra cui quello dell'economo diocesano. I seminaristi sono stati rimandati a casa tre giorni dopo il fermo. Lo stesso è accaduto per i sacerdoti nei giorni successivi.

Secondo la legge cinese, l'isolamento e la detenzione di una persona senza accusa non possono superare i tre mesi. Mons. Zhang è invece trattenuto da un anno in un luogo sconosciuto. A differenza di altri casi simili, al vescovo non è stato concesso nemmeno di tornare a casa per un giorno durante il Capodanno lunare. La polizia ha permesso solo a due suoi familiari di fargli visita per la festività. L’incontro è durato solo pochi minuti, e in presenza di un ufficiale.

Alla luce di ciò, la comunità cattolica di Xinxiang si augura una rapida liberazione di mons. Zhang. Nel frattempo fedeli e sacerdoti sono estremamente preoccupati per la sua salute fisica e mentale. Purtroppo per i vescovi cinesi nessuno parla. Ora anche il card. Joseph Zen Ze-kiun, vescovo emerito di Hong Kong, è stato arrestato. Rilasciato e in attesa di processo, anch’egli rischia di essere messo a tacere: lui che ha sempre sostenuto la libertà religiosa in Cina e la libertà per la Chiesa non ufficiale (sotterranea).