Roghi senza precedenti per quantità ed estensione nei tre mesi tra aprile e giugno. In appena 90 giorni è bruciato lo 0,45% dell'intero territorio. Il dipartimento forestale punta il dito contro il clima sempre più secco e la negligenza umana; ma per la popolazione locale gli incendi sono soprattutto il frutto di progetti di sviluppo sbagliati che alterano gli equilibri ambientali.