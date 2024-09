Le notizie di oggi: Israele intercetta un missile lanciato dallo Yemen, nuovi raid aerei e morti anche a Gaza. Le Fiji protestano all'Onu per il test balistico intercontinentale lanciato dalla Cina nell'Oceano. Almeno 46 morti tra cui molti bambini in India per bagni rituali in una festa indù nonostante i fiumi ingrossati. In Corea del Sud aumentano gli incidenti sul lavoro con gli immigrati come vittime.

HONG KONG

È di un anno e nove mesi la pena inflitta all'ex capo redattore dell'organo di informazione indipendente di Hong Kong Stand News per aver pubblicato materiale “sedizioso”, mentre un secondo redattore è stato immediatamente rilasciato solo a causa di una rara malattia. L'ex redattore capo di Stand News, Chung Pui-kuen, 55 anni, e l'ex redattore capo ad interim Patrick Lam, 36 anni, sono stati condannati dal tribunale distrettuale di Wan Chai dopo essere stati riconosciuti colpevoli, il mese scorso, di “associazione a delinquere finalizzata alla pubblicazione e riproduzione di pubblicazioni sediziose”. Si tratta delle prime condanne di giornalisti da quando l'ex colonia britannica è tornata sotto il dominio cinese nel 1997.

ISRAELE-LIBANO-YEMEN

La difesa aerea israeliana ha dichiarato di aver intercettato questa mattina un missile balistico lanciato dallo Yemen diretto verso Tel Aviv. Secondo quanto reso noto il missile è stato abbattuto “fuori dai confini del Paese”. Accanto al conflitto in Libano continuano intanto anche i raid israeliani su Gaza: secondo fonti palestinesi nelle ultime 24 ore nella Striscia sono morte 36 persone a causa dei bombardamenti.

INDIA

Almeno 46 persone - tra cui 37 bambini e sette donne - sono annegate durante la celebrazione di una festa religiosa indù in diversi distretti dello Stato indiano del Bihar. Le vittime sarebbero morte mentre compivano il bagno rituale in fiumi e stagni ingrossati dalle recenti inondazioni. La festa di Jivitputrika, della durata di tre giorni, celebra ogni anno il benessere dei bambini. Secondo funzionati locali molte persone avrebbero ignorato i livelli pericolosi dell'acqua nei fiumi per celebrarla.

FIJI-CINA

Il presidente delle Fiji Ratu Wiliame Katonivere ha chiesto “rispetto per la nostra regione” e la fine dei test missilistici nell'Oceano Pacifico, dopo che la Cina è tornata dopo più di 40 anni a effettuare un lancio di un missile balistico intercontinentale inabissatosi nei pressi della zona economica special della Polinesia Francese. Parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Katonivere ha ricordato la storia dell'Oceano Pacifico come terreno di sperimentazione di armi nucleari e ha chiesto “rispetto per la nostra regione e la cessazione di tali azioni”.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud stanno aumentando gli incidenti sul lavoro che colpiscono i lavoratori immigrati, specie nei piccoli cantieri manifatturieri ed edili, e si prevede di toccare quota 10.000 casi quest'anno, secondo un rapporto del Ministero del Lavoro pubblicato. Da gennaio ad agosto sono state presentate 6.715 domande di riconoscimento di infortuni. La Corea del Sud ha visto un aumento costante degli incidenti sul lavoro che coinvolgono lavoratori stranieri, con 8.054 casi nel 2019, 8.062 nel 2020, 8.555 nel 2021, 8.886 nel 2022 e 9.543 nel 2023.

RUSSIA

Il governo russo ha elaborato un piano di “Sviluppo delle infrastrutture per la sicurezza”, che prevede spese per oltre 11 miliardi di rubli (più di 100 milioni di euro) per proteggere dagli attacchi dei droni i 31 principali aeroporti civili della Russia, 20 statali e 11 privati, per cui servono normative specifiche e soluzioni tecnologiche di grande complessità.

KAZAKISTAN

La banca Kaspi, la seconda banca del Kazakistan per importanza, ha subito un crollo di oltre il 20% del valore delle sue azioni sui mercati finanziari dopo la pubblicazione di un’indagine da parte del progetto Culper Research sui suoi rapporti con gli oligarchi russi che si trovano sotto sanzioni occidentali, anche se le autorità negano le accuse alla banca.