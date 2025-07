Le notizie di oggi: l'alluvione in Nepal che ha ucciso almeno 9 persone è stata provocata dallo svuotamento di un lago glaciale. In India arrestate due persone accusate di aver costretto delle adolescenti a spogliarsi per dimostrare di avere le mestruazioni. Nuovi arresti a Hong Kong. Per le Nazioni unite l'attuale governo siriano non ha "legami attivi" con al-Qaeda.

USA – CINA – MALAYSIA

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dopo aver partecipato al vertice Asean in Malaysia e aver incontrato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, oggi per la prima volta incontrerà di persona anche il ministro degli Esteri cinese, Wang Li. Rubio e Wang finora hanno decantato ai Paesi del sud-est asiatico i vantaggi della loro partnership: Rubio ha puntato sulla cooperazione, inclusa la firma di un accordo di sviluppo civile del nucleare con la Malaysia, mentre Wang ha criticato i dazi di Trump, particolarmente pesanti sui Paesi della regione.

NEPAL – CINA

L’esondazione del fiume Bhote Koshi in Nepal, che nei giorni scorsi ha causato la morte di almeno nove persone mentre 19 persone, tra cui alcuni lavoratori cinesi, risultano disperse, è stata provocata dallo svuotamento di un lago sopraglaciale nella regione del Tibet in Cina, ha comunicato l’International Centre for Integrated Mountain Development, con sede a Kathmandu.

HONG KONG

La polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong ha arrestato quattro persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, con l’accusa di cospirazione. Il capo della polizia ha detto che gli arrestati fanno parte dell’Hong Kong Democratic Independence Union, un gruppo fondato a Taiwan a novembre e che si batte per l’indipendenza della città. Su Facebook ha poche decine di follower.

INDIA

Due persone, tra cui la preside di una scuola, sono state arrestate con l’accusa di aver costretto delle adolescenti a spogliarsi per dimostrare di avere le mestruazioni, dopo che sono state trovate delle macchie di sangue in bagno. L’intervento della polizia, in un villaggio non lontano da Mumbai, è avvenuto dopo che la madre di una delle “10-15 ragazze” sottoposte alla presunta umiliazione ha sporto denuncia. In India il ciclo mestruale è da tempo un tabù: le ragazze e le donne con le mestruazioni sono considerate impure ed escluse dagli eventi sociali e religiosi.

RUSSIA

La Russia ha intenzione di invitare 1 milione di migranti lavorativi dall’India, per compensare il deficit di personale qualificato, come ha dichiarato il capo della Camera del commercio e dell’industria degli Urali, Andrej Besedin, tanto da aprire un consolato indiano a Ekaterinburg nella regione uralica, per “occuparsi di tutte le formalità”, mentre altri lavoratori verranno portati dallo Sri Lanka e dalla Corea del Nord.

SIRIA

Il gruppo delle Nazioni unite che si occupa del monitoraggio delle sanzioni non ha riscontrato “legami attivi” tra al-Qaeda e l’attuale governo siriano, che ha assunto il potere dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. La ribellione è stata guidata dal gruppo jihadista Hay’at Tahrir al-Sham, che ha interrotto i legami con al-Qaeda nel 2016. L’informazione potrebbe rafforzare la decisione degli Stati Uniti di ridurre ulteriormente le sanzioni nei confronti della Siria, scrive la Reuters che ha visionato in anteprima un rapporto che sarà pubblicato entro la fine del mese.

GEORGIA

Il ministero degli esteri della Georgia ha concluso la grande riorganizzazione interna iniziata in aprile, in seguito alla quale oltre 40 diplomatici di alto livello sono stati estromessi da ogni incarico, per contrasto alle politiche del governo, e dovranno lasciare il posto dal 1° agosto anche gli ambasciatori di Tbilisi presso la Nato e il dipartimento per l’integrazione della Ue.