Le notizie di oggi: Emirati Arabi Uniti e Vietnam hanno firmato un accordo di partnership economica globale. In Pakistan gruppo estremista attacca distretto per vaccinazioni anti-polio, tre morti. Pechino promuove misure per favorire la famiglia e sostenere la natalità. Almeno quattro Paesi del Sud-est asiatico vogliono unirsi ai Brics (pur salvaguardando i rapporti con l’Occidente).

GIAPPONE

Tokyo è pronta a riavviare la centrale nucleare più vicina all’epicentro del devastante terremoto, e conseguente tsunami, che hanno causato il disastro di Fukushima nel 2011. Per gli esperti locali sarebbe una “pietra miliare” nel tentativo del Sol Levante di rilanciare l’uso dell’energia atomica, partendo proprio dall’unità 2 della centrale di Onagawa, nel nord-est, che sta per tornare funzionante dopo un lungo lavoro di manutenzione per alcuni danni minori subiti durante il sisma.

EAU - VIETNAM

Emirati Arabi Uniti e Vietnam hanno firmato un accordo di partnership economica globale (Cepa), il primo sul libero scambio che Hanoi stabilisce con un paese del Medio oriente frutto di un anno di negoziati. L’obiettivo è favorire esportazioni e investimenti nell’agricoltura, energia, tecnologia e logistica. Nel 2023 il fatturato commerciale tra i due Paesi ha raggiunto circa 4,7 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.

PAKISTAN

Le campagne di vaccinazione ancora nel mirino di gruppi fondamentalisti islamici. Almeno un poliziotto è stato ucciso oggi nell’Upper Orakzai, provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese, quando un gruppo di uomini armati ha attaccato un distretto sanitario che ospitava team di vaccinazione anti-polio. Due fra gli assalitori sarebbero stati uccisi nello scontro a fuoco.

CINA

Pechino ha delineato ieri una serie di passi per sostenere la famiglia e favorire la natalità in una fase di crisi demografica, dopo decenni di politica del figli unico. Lo scorso anno il tasso di natalità ha raggiunto un minimo storico e l’India ha superato la Cina per popolazione. Fra le misure allo studio: migliori assicurazioni di maternità, congedo di maternità, sussidi e risorse mediche per i bambini.

ASIA SUD-EST

Indonesia e Vietnam, assieme ad altri due Paesi del sud-est asiatico, hanno annunciato l’intenzione di unirsi ai Brics, l’organismo che si contrappone al blocco occidentale, pur sottolineando di voler mantenere buone relazioni con Washington e Bruxelles. Nel gruppo dei Paesi candidati - che per il momento sono stati riconosciuti come "partner" dei 9 Paesi membri - vi sono anche Malaysia e Thailandia, chiamati a mantenere una posizione di equilibrio fra i due fronti.

IRAN - RUSSIA - ISRAELE

Fra le conseguenze degli ultimi attacchi israeliani ai depositi di carburante in Iran sarà l’impossibilità per alcuni mesi di fornire alla Russia nuovi missili balistici da usare contro l’Ucraina. Lo spiega su X l’esperto israeliano Angel Pfeffer, secondo cui le armi non saranno disponibili neppure per i miliziani di Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen.

UZBEKISTAN

Alle elezioni parlamentari in Uzbekistan ha vinto con il 42,7% il partito liberal-democratico del presidente Savkat Miziyoyev, come ha comunicato il capo del comitato elettorale Zajniddin Nizamkhodzhaev, ottenendo 64 seggi. Altri 29 sono andati ai democratici di Millij Tiklanish, 21 ai socialdemocratici, 20 ai popolar-democratici e16 agli ecologisti.