Bangkok (AsiaNews) – Sarà il card. Pablo Virgilio David, vescovo di Kalookan e presidente della Conferenza episcopale delle Filippine, a guidare la nuova Commissione sulla Sinodalità istituita dalla Fabc, l’organismo che riunisce le conferenze episcopali di tutta l’Asia. La decisione è stata presa durante la riunione annuale del Comitato Centrale della Fabc, tenutasi il 12 e 13 marzo presso il Centro camilliano di Bangkok.

La commissione si propone di promuovere la formazione permanente alla sinodalità dei vescovi dell’Asia, di facilitare la condivisione delle risorse tra le diverse conferenze episcopali e di collaborare con gli uffici della FABC e con le altre organizzazioni episcopali continentali nell'attuazione della via sinodale indicata da papa Francesco.

L’intenzione di istituire questa nuova commissione era stata annunciata dal card. Felipe Neri Ferrao, arcivescovo di Goa e Damao, quando nel gennaio scorso ha assunto la guida della Fabc. “Dobbiamo trovare il modo di collaborare più efficacemente come diocesi, tra le diverse Conferenze episcopali e con le Chiese degli altri continenti”, aveva spiegato il porporato indiano. Un'iniziativa chiave nell'ambito del suo mandato sarà l'organizzazione di un seminario per i vescovi di tutta l'Asia, che fornirà una piattaforma per questa collaborazione.

Accanto al card. David, segretario esecutivo della Commissione sarà p. Clarence Devadass, sacerdote dell’arcidicoesi di Kuala Lumpur in Malaysia. Gli altri sette componenti saranno: p. William LaRousse, segretariato centrale della Fabc, Christian Kheng (Singapore), p. Vimal Tirimana (Sri Lanka), Estella Padilla (Filippine), Momoko Nishimura (Giappone), p. Enrico Ayo (Filippine) e sr. Lalitha Thomas (India). Si tratta di alcuni dei "rappresentanti del popolo di Dio" che per conto delle Chiese dell'Asia hanno preso parte alle due sessioni del Sinodo tenutesi a Roma nel 2023 e nel 2024.