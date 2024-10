Nel contrasto tra i figli del padre fondatore della moderna città-Stato, Lee Hsien Yang denuncia “un fondato rischio di persecuzione" e sostiene di non poter "tornare a Singapore in sicurezza”. Nel mirino il fratello, che è stato il premier fino al maggio scorso. L'esecutivo rigetta ogni addebito.

Singapore (AsiaNews) - Lee Hsien Yang, il figlio minore del defunto fondatore della Singapore moderna Lee Kuan Yew, ha dichiarato martedì di essere un rifugiato politico, nell'ultimo colpo di scena di una faida di alto profilo nella famiglia più famosa della città-Stato.

In un post su Facebook Lee ha dichiarato che la Gran Bretagna ha stabilito che corre “un fondato rischio di persecuzione e non può tornare a Singapore in sicurezza”. “Ho chiesto la protezione dell'asilo come ultima risorsa. Rimango un cittadino di Singapore e spero che un giorno sia sicuro tornare a casa”, ha dichiarato. Il governo di Singapore ha replicato definendo l’accusa di persecuzione infondata e priva di fondamento.

Lee e sua sorella Lee Wei Ling, morta il 9 ottobre, si sono allontanati dall'influente fratello maggiore Lee Hsien Loong, che è stato primo ministro per due decenni fino al maggio scorso. All’origine dello strappo contrasti sul futuro della gestione della casa del padre dopo la sua morte nel 2015. Lee Hsien Yang, 67 anni, si è schierato con un partito di opposizione durante le elezioni del 2020 e l'anno scorso ha detto che stava considerando la possibilità di candidarsi alla presidenza di Singapore.

La settimana scorsa Lee Hsien Yang aveva dichiarato che avrebbe chiesto la demolizione della casa del padre in linea con i suoi desideri. Il governo ha risposto che avrebbe preso in considerazione le questioni relative alla proprietà a tempo debito. Lee Hsien Loong ritiene che spetti al governo decidere cosa farne, compreso l'eventuale mantenimento come monumento storico.

Nel 2017 Lee Hsien Yang e sua sorella avevano dichiarato di aver perso la fiducia nel fratello maggiore, accusandolo di abusare del suo potere e di temere che gli “organi dello Stato” potessero essere usati contro di loro. Lee Hsien Loong ha respinto le accuse, in quella che è stata una rara critica a un leader di Singapore. A maggio il fratello è stato condannato a pagare i danni a due ministri del gabinetto in una causa per diffamazione, a causa dei suoi post online che, secondo il governo, contenevano falsità riguardo a una controversia sull'affitto di proprietà statali da parte dei ministri.