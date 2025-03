Le notizie del giorno: bloccato l'ingresso degli aiuti a Gaza mentre è stallo nei negoziati. il Vietnam vuole introdurre Starlink per garantire la connessione Internet a tutto il Paese. Quattro cinesi arrestati nelle Filippine per spionaggio hanno fatto donazioni a una città e alla polizia locale. In India gli elefanti vengono sostituiti con pachidermi meccanici. In Kirghizistan in aumento i casi di bullismo.

MYANMAR

Il capo dell’esercito golpista birmano, il generale Min Aung Hlaing, oggi è volato in Russia, dove incontrerà il presidente Vladimir Putin. Secondo le dichiarazioni diffuse dai media di Stato del Myanmar, i due discuteranno di legami commerciali e sicurezza con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione strategica. Nel frattempo l’Arakan Army ha attaccato la base navale di Kyaukphyu, nello Stato del Rakhine, uno degli ultimi avamposti controllati dall’esercito che ospita alcuni progetti infrastrutturali cinesi.

VIETNAM

Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, nei giorni scorsi ha dichiarato che il governo intende rilasciare una licenza per Starlink, la tecnologia satellitare di Elon Musk per garantire la connessione internet a tutto il Paese. A un incontro tenutosi ad Hanoi con i rappresentanti di decine di aziende statunitensi, Chinh ha aggiunto che il Vietnam adotterà una serie di misure per riequilibrare il surplus commerciale con gli Stati Uniti, nel tentativo di non essere colpito dall’imposizione di dazi da parte del presidente Donald Trump.

FILIPPINE – CINA

Quattro cittadini cinesi, arrestati dalle Filippine per spionaggio a fine gennaio, facevano parte di gruppi legati al Partito comunista cinese che avevano lo scopo di influenzare la politica di Manila, secondo un’indagine della Reuters. Gli uomini hanno fatto donazioni alla città di Tarlac, che ospita anche una base militare degli Stati Uniti, e alle forze di polizia nel 2022, ma le ragioni di tali azioni non sono chiare.

INDIA

Un’associazione animalista che si occupa della protezione di elefanti, ha finanziato la realizzazione di decine di pachidermi meccanici da utilizzare nei templi indù per risparmiare gli animali da abusi. La People for the Ethical Treatment of Animals ha dichiarato che un modello “di lusso” costa 5.500 dollari. In India sono frequenti gli incidenti mortali in cui elefanti spaventati perdono il controllo. La specie di elefante asiatico, che conta 50mila esemplari, è inoltre a rischio estinzione.

GAZA – ISRAELE

L’Egitto e il Qatar hanno criticato Israele per aver bloccato (ancora una volta) gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, sottolineando che si tratta di una violazione del cessate il fuoco, la cui prima fase è terminata alla mezzanotte di sabato. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Hamas ruba gli aiuti umanitari "per finanziare la sua macchina del terrore" e ha incolpato il gruppo di non voler estendere ulteriormente la fase uno dell’accordo.

RUSSIA – USA

Mentre a Washington era in corso la sceneggiata del litigio tra Trump e Zelenskyj, a Istanbul si è tenuta una nuova sessione di trattative tra Russia e Usa, a livello diplomatico “con esiti produttivi”, accordandosi sui finanziamenti “senza ostacoli” delle ambasciate e continuando il dialogo attraverso di esse, valutando anche la riapertura dei voli diretti tra i due Paesi.

KIRGHIZISTAN

Si aggrava in Kirghizistan i fenomeno del bullismo nelle scuole, e nei primi due mesi dell’anno sono già morti alcuni ragazzi in seguito a risse e pestaggi, oltre a registrare alcuni suicidi di adolescenti, con molte angosciate proteste sui social in particolare dopo la morte del 12enne Annas Ajtbaev, rimasto in coma per due settimane in ospedale, e i medici non sono riusciti a salvarlo anche perché non era stato loro comunicato che era stato picchiato.