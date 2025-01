ISRAELE - PALESTINA

Il governo israeliano ha approvato dopo una riunione di oltre sei ore l’accordo con Hamas per il cessate il fuoco dopo 15 mesi di guerra e il rilascio di ostaggi nella Striscia di Gaza, a fronte di uno scambio di prigionieri palestinesi. A comunicarlo l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu, secondo cui la tregua inizierà domani. Il ministero della Giustizia israeliano ha annunciato che 737 detenuti saranno liberati nel quadro della prima fase, a fronte di 33 ostaggi. Al momento del voto 24 ministri hanno votato a favore e otto contro, fra cui due elementi del Likud.

COREA DEL SUD

Il presidente sud-coreano ha presenziato questa mattina a un’udienza in tribunale, per contestare la richiesta degli inquirenti di estendere il regime di detenzione cautelare in carcere in seguito alle accuse di insurrezione. Il 15 gennaio scorso Yoon è diventato il primo presidente in carica ad essere imprigionato in un’indagine penale relativa alla breve dichiarazione di legge marziale il 3 dicembre.

CINA

L’economia cinese è cresciuta al ritmo più veloce in oltre un anno nel quarto trimestre del 2024, alimentata da forti esportazioni (+ 10,7% a dicembre) e da una raffica di misure di stimolo volte a invertire una caduta verso il basso dei mesi precedenti. L’espansione del 5,4% da ottobre a dicembre ha permesso a Pechino di centrare l’obiettivo del 5% annuo, ma la sostenibilità per il 2025 non è assicurata a causa delle tensioni commerciali e una domanda interna deficitaria.

PAKISTAN

Islamabad ha lanciato ieri il primo satellite di osservazione di produzione interna dal Jiuquan Satellite Launch Centre, nel nord della Cina. PRSC-EO1 aumenterà la capacità del Paese di monitorare e gestire risorse naturali, rispondere ai disastri, migliorare la pianificazione urbana e lo sviluppo agricolo grazie a sensori elettro-ottici per raccolta dati e immagini della superficie terrestre, misurando la luce solare riflessa o le radiazioni.

INDONESIA

L’Indonesia deve aggiungere altri 6,11 miliardi di dollari al budget per espandere il programma di pasti nutrienti gratuiti e raggiungere il target di oltre un quarto della popolazione. In questi giorni si sono anche registrati decine di casi di avvelenamento. Prabowo Subianto vuole raggiungere quasi 83 dei 280 milioni di abitanti entro fine anno, prima del termine ultimo fissato per il 2029. Il piano ha preso il via a inizio mese con 570mila beneficiari fra scolari e donne incinte.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Il contingente di soldati della Corea del nord, inviati a combattere nella regione di Kursk contro gli ucraini, ha già perso un terzo dei suoi componenti, e l’esercito ucraino ha fatto altri due prigionieri, con tessere militari intestate a cittadini russi della repubblica di Tuva. Molti soldati si fanno saltare in aria con granate nelle tasche, per evitare di essere catturati.

AZERBAIGIAN - TURCHIA

Durante la sessione del comitato militare della Nato a Bruxelles si è tenuto un incontro tra il vice-ministro della Difesa dell’Azerbaigian, il generale Kerim Veliev, e il suo collega turco, il generale Metin Gjurak. Al centro dei colloqui le prospettive di collaborazione tra Baku e Ankara con il sostegno della Nato, oltre alla situazione in Siria nazioni a cui entrambi forniscono aiuti.