Le notizie di oggi: il Giappone ricorda gli 80 anni dalla bomba atomica su Hiroshima in un mondo a rischio escalation nucleare. Tensioni nel gabinetto di guerra israeliano sul piano di occupazione totale di Gaza, che l’Onu definisce “profondamente allarmante”. In Pakistan oltre 240 arresti fra i sostenitori dell’ex premier incarcerato Imran Khan. In Vietnam esportazioni a livelli record.

LIBANO

Con una decisione storica, pur se di incerta attuazione, il governo libanese riunito ieri a Baabda sotto la guida del presidente della Repubblica Joseph Aoun ha disposto il ritiro completo delle armi di Hezbollah entro fine anno. Inoltre il Consiglio dei ministri ha incaricato l’esercito di elaborare un piano d’azione per la fine di agosto per raggiungere l’obiettivo, con ulteriori discussioni in programma domani. Analisti ed esperti parlano di “segnale” alla comunità internazionale e all’opinione pubblica interna, dopo una lunga fase di tensioni e conflitti, non ultimo la guerra fra il Partito di Dio filo-iraniano e Israele. Il capo di Hezbollah Sheikh Naim Qassem ha già risposto che non vi sarà alcuna consegna di armi finche continuano gli attacchi di Israele.

GIAPPONE

Il Giappone ha celebrato oggi gli 80 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima, con una cerimonia che ricorda al mondo gli orrori causati da ordigni nucleari, in una fase di minacce globali dal Medio oriente alla guerra fra Russia e Ucraina e le tensioni fra Mosca e Washington. Una preghiera silenziosa si è svolta alle 8.15 del mattino, momento in cui l’aereo Usa Enola Gay lasciò cadere “Little Boy” sulla città occidentale il 6 agosto 1945. Centinaia di funzionari, studenti e sopravvissuti vestiti di nero hanno deposto fiori al Memorial Cenotaph nell'Hi Hiroshima Peace Memorial Park. Il sindaco Kazumi Matsui ha avvertito di “una tendenza in accelerazione verso l’accumulo militare in tutto il mondo”.

ISRAELE - PALESTINA

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato i vertici della sicurezza in una riunione del gabinetto di guerra, per definire la strategia dell’occupazione totale di Gaza. Tuttavia vi sono spaccature e divisioni, col capo di Stato maggiore delle Israeli Defence Forces Eyal Zamir che manifesta perplessità per il costo in vite umane ed economico, oltre alla questione ostaggi. Una opposizione che ha innescato una dura replica del figlio del premier, Yair Netanyahu, il quale attacca l’alto ufficiale - che nel frattempo incassa il sostegno del ministro della Difesa Israel Katz - e paventa il rischio di un “golpe militare”. Sul piano di occupazione interviene anche l’Onu per bocca dell’assistente al segretario generale, definendolo “profondamente allarmante”.

PAKISTAN

La polizia in Pakistan ha arrestato più di 240 attivisti del partito di opposizione durante le proteste di ieri che chiedevano il rilascio del loro leader Imran Khan, nel secondo anniversario della sua incarcerazione. Almeno 122 sono stati arrestati mentre cercavano di bloccare le strade e minacciando legge e ordine a Lahore, capitale del Punjab. Altri sono stati fermati durante raid notturni nella provincia.

VIETNAM

Le esportazioni vietnamite a luglio sono aumentate del 16% rispetto all’anno precedente, toccando quota 42,27 miliardi di dollari; al contempo, la produzione industriale è aumentata dell’8,5% su base annua. Per i primi sette mesi del 2025, le esportazioni sono aumentate del 14,8% rispetto allo stesso periodo del 2024 per un valore di 262,44 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate del 17,9% per un totale di 252,26 miliardi, traducendosi in un surplus commerciale di 10,18 miliardi.

CINA

La Cina rinuncerà alle rette scolastiche dei bambini nel loro ultimo anno negli asili pubblici e le ridurrà per le scuole private ammissibili dal prossimo trimestre. Lo ha annunciato il governo ieri, nel piano che prevede il passaggio graduale all’istruzione prescolare gratuita. Le misure sono arrivate dopo che Pechino ha presentato la scorsa settimana un sussidio per l’assistenza all’infanzia fino all'età di tre anni per stimolare la natalità, poiché sempre meno giovani scelgono di avere figli.

INDIA

Delhi ha dichiarato di non voler rinunciare al petrolio russo, ma la principale compagnia Indian Oil Corporation si è affrettata ad acquistare 7 milioni di barili, di cui 4,5 in una gara d’appalto dagli Stati Uniti, mezzo milione dal Canada e 2 milioni dalla Das di Abu Dhabi. La consegna è prevista a settembre, cercando il giusto equilibrio nel “ballo delle sanzioni”, in cui Donald Trump ha concesso all’India “ancora 10 giorni”.

RUSSIA - TAGIKISTAN

Dopo quasi un anno, il tribunale della parte occidentale di Mosca ha iniziato le sedute, a porte inizialmente chiuse, del processo contro i 19 cittadini tagichi accusati dell’attentato al Krokus City Hall del 19 agosto 2024, in cui sono morte 149 persone e 609 sono rimaste ferite. Almeno quattro degli autori materiali hanno riconosciuto pienamente le proprie colpe, uno “solo parzialmente”.