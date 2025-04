Le notizie oggi: Vance e Modi a New Delhi trattano sulle esenzioni dai dazi per l'India. La Cina ha messo a morte l'omicida del bambino giapponese ucciso a settembre; undici mesi di carcere all'avvocato per i diritti umani arrestato e deportato dal Laos. Anche un dirigente cinese tra gli arrestati a Bangkok per il crollo della torre nel terremoto. San Pietroburgo e Volvograd torneranno per tre giorni a chiamarsi Stalingrado e Leningrado per gli "80 anni della Vittoria".

GAZA-ISRAELE-YEMEN

Mentre il mondo piange papa Francesco resta inascoltato il suo grido di pace. In nuovi bombardamenti all’alba di oggi sono morti almeno 18 palestinesi, tra cui due donne e due bambini nel sud di Khan Younis. Le forze statunitensi continuano ad attaccare lo Yemen, dopo che gli Houthi hanno rivendicato altri attacchi contro Israele e contro le portaerei americane nel Mar Rosso.

CINA-LAOS

L’avvocato Lu Siwei, noto per le sue battaglie in favore dei diritti umani in Cina, è stato condannato in un processo a porte chiuse svoltosi a Chengdu a 11 mesi di carcere. Nonostante fosse in possesso di un visto statunitense e di un passaporto cinese, Lu è stato arrestato nella capitale laotiana Vientiane nel luglio 2023 mentre era in viaggio per raggiungere la sua famiglia in America. È stato detenuto nel Paese del sud-est asiatico per più di un mese, prima di essere rimpatriato a forza in Cina.

THAILANDIA

Le autorità thailandesi hanno dichiarato di aver arrestato un dirigente cinese di una società che stava costruendo il grattacielo di Bangkok, crollato a causa del forte terremoto del 28 marzo, causando decine di morti. Un tribunale thailandese ha emesso mandati di arresto per quattro persone, tra cui un cinese rappresentante della società China Railway No.10, indicato come Zhang. Secondo l’accusa i tre thailandesi detenevano quote della società per altri stranieri. La legge sulle imprese in Thailandia stabilisce che gli stranieri non possono detenere più del 49% delle azioni di una società.

INDIA-STATI UNITI

Nell’incontro tenuto ieri a New Delhi tra il primo ministro Narendra Modi e il vice-presidente J.D. Vance l'India e gli Stati Uniti hanno dischiarato di aver registrato “progressi significativi” nell'avanzamento dei colloqui commerciali sui dazi solo temporaneamente sospesi da Trump. Non c'è stato, invece, alcun segnale pubblico che indichi che la parte indiana abbia sollevato preoccupazioni circa l'annullamento del visto agli studenti indiani nel quadro delle espulsioni di studenti internazionali da parte dell'amministrazione americana, che stanno colpendo in maniera molto dura gli studenti indiani.

CINA-GIAPPONE

Un uomo cinese condannato per aver accoltellato mortalmente a settembre un bambino giapponese di 10 anni mentre si recava a scuola a Shenzhen, nel sud della Cina, ha subito l’esecuzione capitale. Zhong Changchun era stato condannato a morte a gennaio per l’omicidio del piccolo - figlio di padre giapponese e madre cinese. Il Ministero degli Esteri cinese ha informato l'Ambasciata giapponese a Pechino dell’avvenuta esecuzione capitale,

RUSSIA

La città di San Pietroburgo, “capitale settentrionale” della Russia e patria nativa del presidente Vladimir Putin e del patriarca Kirill (Gundjaev), per tre giorni sarà nuovamente chiamata “Leningrad” dall’8 al 10 maggio, il titolo sovietico in memoria dei festeggiamenti degli 80 anni dalla Vittoria nella Grande Guerra patriottica, e una misura analoga riguarderà la città meridionale di Volgograd, che per tre giorni tornerà “Stalingrad”.

BIELORUSSIA-PAKISTAN

Aleksandr Lukašenko ha ricevuto a Minsk una delegazione del Pakistan, guidata dal primo ministro Shehbas Sharif, annunciando nella conferenza stampa finale che la Bielorussia ha intenzione di invitare a lavorare 150 mila pakistani, “specialisti in vari settori” con l’aiuto del governo di Islamabad, anche grazie al fatto che “tra Russia e Bielorussia non esistono confini”.